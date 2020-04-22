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Агент Набабкина: «Мы продлим контракт с ЦСКА»

22 апреля 2020, 15:22

Агент защитника ЦСКА Кирилла Набабкина рассказал, что клиент продолжит выступления за «армейцев».

ЦСКА и Кирилл Набабкин продлят договор до окончания сезона, инициатива была обоюдная. В дальнейшем, после возобновления чемпионата вернемся к разговору о продлении контракта. Есть обоюдное желание. Сейчас у клуба много дел и, как у многих, финансовые потери. У Кирилла, как и у всех игроков, тоже все непросто, ведь они не могут тренироваться с командой и играть.

Пандемия свалилась на всех. Это сейчас главная проблема для всех без исключения людей в мире. Никто не может понять, когда все закончится. Я нахожусь в Испании, тут эпидемия началась раньше, но понимания все равно нет. Говорят, мы вышли на плато, но ситуация остается на опасном уровне по смертности и количеству заболевающих. Кажется, что в России не так все страшно, но тоже непонятно, когда будет пик и сколько все это продлится.

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Все комментарии
Cap700
Cap700
22 апреля в 20:56
Скоро сбежит из разваливающегося клуба.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 20:06
конечно продлят)) а потом посмотрим))
Valeleo
Valeleo
22 апреля в 16:31
Набабкин - символ цска, нужно брать.
drug01
drug01
22 апреля в 15:45
Спешить не надо для ЦСКА это поддержка,опытный защитник не помешает ! Правда в последнее время играя с молодежью иногда подводят его нервишки,но это не так страшно.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Climent (раскрыть)
22 апреля в 15:30
Очки потерял???
Climent
Climent
22 апреля в 15:28
На таких, как Набабкин, цска держится и процветает в середине таблицы..
AgentART
AgentART
22 апреля в 15:24
Такие игроки нужны цска, спартак догонять нужно.
SSPZ
SSPZ
22 апреля в 15:22
надо продлевать контракт
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