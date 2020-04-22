Агент Набабкина: «Мы продлим контракт с ЦСКА»

Агент защитника ЦСКА рассказал, что клиент продолжит выступления за «армейцев».

ЦСКА и Кирилл Набабкин продлят договор до окончания сезона, инициатива была обоюдная. В дальнейшем, после возобновления чемпионата вернемся к разговору о продлении контракта. Есть обоюдное желание. Сейчас у клуба много дел и, как у многих, финансовые потери. У Кирилла, как и у всех игроков, тоже все непросто, ведь они не могут тренироваться с командой и играть.

Пандемия свалилась на всех. Это сейчас главная проблема для всех без исключения людей в мире. Никто не может понять, когда все закончится. Я нахожусь в Испании, тут эпидемия началась раньше, но понимания все равно нет. Говорят, мы вышли на плато, но ситуация остается на опасном уровне по смертности и количеству заболевающих. Кажется, что в России не так все страшно, но тоже непонятно, когда будет пик и сколько все это продлится.