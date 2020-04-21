«Интер» решил сохранить Янга в команде

Руководство «Интера» приняло решение активировать опцию продления контракта с Эшли Янгом. Действующее соглашение футболиста с миланским клубом рассчитано до предстоящего лета. Срок нового контракта будет рассчитан до лета 2021 года.
Напомним, что Янг присоединился к «Интеру» минувшей зимой.
Только сегодня узнал про это, и заинтересовался.Неужели такая жажда адреналина, чтобы со всех клонов набирать по столько очков, да ещё если ВИПы с призами неинтересны.
Тогда ЗАЧЕМ? Зачем обвинять меня в шаблонах, если сам регулярно обгоняешь без них (?)
Зачем отбирать футболки и ВИПы у других, которым может, нужно?
Объясни, если этому есть объяснение...
Только сегодня узнал про это, и заинтересовался.Неужели такая жажда адреналина, чтобы со всех клонов набирать по столько очков, да ещё если ВИПы с призами неинтересны.
Тогда ЗАЧЕМ? Зачем обвинять меня в шаблонах, если сам регулярно обгоняешь без них (?)
Зачем отбирать футболки и ВИПы у других, которым может, нужно?
Объясни, если этому есть объяснение...
Сарказм, не напрягайся...
Сарказм, не напрягайся...