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«Интер» решил сохранить Янга в команде

21 апреля 2020, 20:03

Руководство «Интера» приняло решение активировать опцию продления контракта с Эшли Янгом. Действующее соглашение футболиста с миланским клубом рассчитано до предстоящего лета.  Срок нового контракта будет рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, что Янг присоединился к «Интеру» минувшей зимой.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Q-J-G (раскрыть)
21 апреля в 21:21
Ну раз не претендуешь, то почему все твои клоны в 20-ке?
Только сегодня узнал про это, и заинтересовался.Неужели такая жажда адреналина, чтобы со всех клонов набирать по столько очков, да ещё если ВИПы с призами неинтересны.
Тогда ЗАЧЕМ? Зачем обвинять меня в шаблонах, если сам регулярно обгоняешь без них (?)
Зачем отбирать футболки и ВИПы у других, которым может, нужно?
Объясни, если этому есть объяснение...
Q-J-G
Q-J-G ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
21 апреля в 21:13
На ВИП не претендую, на призы так же, как я уже писал, чего мне напрягаться. Главное, чтобы всё по-честному.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 20:14
пора ему подумать о завершении
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Q-J-G (раскрыть)
21 апреля в 20:08
Щас все по честному, без шаблонов?
Сарказм, не напрягайся...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 20:07, ред.
Хороший игрок пригодится всегда...
Q-J-G
Q-J-G
21 апреля в 20:06
правильное решение. надо сохранить.
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