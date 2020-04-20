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Хачериди: «Судья матча с „Витебском“ — позор белорусского футбола»

20 апреля 2020, 17:55
ВитебскЛоготип футбольный клуб Витебск1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Брест)ДинамоМатч завершен

Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди обрушился с критикой на арбитра матча Сергея Чистова, который назначил пенальти и удалил украинского игрока в матче против «Витебска».

О случившемся даже нечего говорить. Кто видел матч, тот поймёт, что происходило на поле. С начала второго тайма арбитр начал нашу команду жёстко «убивать». Я немало поиграл, в чемпионате Украины видел всякое, даже в матчах дерби киевского «Динамо» и «Шахтёра» такого беспредела не видел. Но бог судья этому рефери.

Арбитр чудил постоянно. Как можно пять раз футболиста заставлять перебрасывать аут?! В Белоруссии есть квалифицированные судьи, прошлый наш матч обслуживали профессионалы. А этот… Если бы я был во главе судейского корпуса Федерации футбола Белоруссии, выгнал бы его без промедлений.

Несколько матчей назад, представьте, этот судья назначил пять пенальти в одном матче! Его отстранили. Сейчас опять вернули. Все видели и понимали, что происходит. Вторую жёлтую карточку несправедливо предъявил нашему защитнику Кики. Он в метре от игрока шёл в подкате с рукой, там убрать её было невозможно. Этот судья – позор белорусского футбола.

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Все комментарии
Bastardo
Bastardo
21 апреля в 03:27, ред.
Про матч с пятью пенками. Глянул обзор этого матча. Да, 5 пенальти странно, но там всё по делу
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 21:14
Судья в этом матче действительно чудил , притом в одну сторону, что не снимает ответственности с Хачариди
ariec93
ariec93
20 апреля в 20:59
Судья плохой, поэтому ударил соперника, а не судью)) ахахаа
Climent
Climent ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
20 апреля в 20:41
Что там Карасев, вот Москалев ваще.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
20 апреля в 20:27
У нас Карасёв такой же лысый беспредельщик
zsb1961
zsb1961
20 апреля в 19:05
Кстати, все пять пенальти, в том матче, были назначены по делу! И команды не имели претензий к судье!
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 18:57
Хачериди позор Украины!
VIPded
VIPded
20 апреля в 18:47
Он завсегда такой нервный...)))
swift stream
swift stream
20 апреля в 18:46
Брест трещит по швам, звание чемпиона купили, а теперь расплачиваются.
CPS
CPS
20 апреля в 18:45
Хачериди нужно депортировать.
AgentART
AgentART
20 апреля в 18:29
Играй в своем чемпионате.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 18:22
прям убить мало))))))))))))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 18:04
Судья плохой , а я хороший!!!
beefs
beefs
20 апреля в 18:00
а о себе какого мнения?
shlomo
shlomo
20 апреля в 17:56
Тюююю ...у нас такое почти в каждом матче
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