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«Бавария» оштрафует Комана за использование машины марки McLaren

сегодня, 11:59

«Бавария» оштрафует полузащитника Кингсли Комана за нарушение внутрикомандных правил. 

Французский футболист нарушил правила по использованию автомобилей. Баварцы сотрудничают с немецким автопроизводителем «Audi», а Коман приехал на тренировку не на той машине, которую ему предоставила компания. 23-летний француз был рулем марки «McLaren».

Я хотел бы извиниться перед клубом и Audi за то, что не приехал на тренировку на предоставленной мне машине.

Причиной являлось то, что на моей машине Audi сломалось зеркало. Но я согласен, что допустил ошибку.

Ранее «Бавария» была намерена продлить контракт с Команом.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:41
А без зеркала никуда не поедешь!
VAN ARM
VAN ARM ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 12:31
уж не мерен лучший?))
VAN ARM
VAN ARM ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 12:30
успокоил)) а то я переживать начал)))
beefs
beefs
сегодня в 12:25
эх, дружище, знай на чем можно ездить
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:12
На машине не на той приехал, получи штраф.
Igo0rek
Igo0rek ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
сегодня в 12:12
Кто больше дал, с теми и сотрудничают))
К тому что Ауди, что БМВ, не лучшие машины в Германии.
Legend 6
Legend 6 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 12:07
Баб тоже предоставляют.
VAN ARM
VAN ARM ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
сегодня в 12:06
видать не заслужили))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:05
Я думал в тех машинах уже камеры с дисплеями стоят,а не зеркала))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:05
всё по взрослому )) всё предоставляет клуб))) за баб тоже штрафуют если не немки???
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 12:03
А какой туалетной бумагой он может пользоваться?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:01
Жестко у них с этим.
Пьерлуиджи Мартини
Пьерлуиджи Мартини
сегодня в 12:00
Интересно, что Бавария не сотрудничает с BMW...
SSPZ
SSPZ
сегодня в 11:59
в Германии строго всё
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