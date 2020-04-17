«Бавария» оштрафует Комана за использование машины марки McLaren

«Бавария» оштрафует полузащитника за нарушение внутрикомандных правил.

Французский футболист нарушил правила по использованию автомобилей. Баварцы сотрудничают с немецким автопроизводителем «Audi», а Коман приехал на тренировку не на той машине, которую ему предоставила компания. 23-летний француз был рулем марки «McLaren».

Я хотел бы извиниться перед клубом и Audi за то, что не приехал на тренировку на предоставленной мне машине.

Причиной являлось то, что на моей машине Audi сломалось зеркало. Но я согласен, что допустил ошибку.