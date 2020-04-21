Жадность – порок. Как Денисов «Зенит» разрушил

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вчера, 16:10

«Соккер.ру» вспоминает снова актуальный футбольный трэш.

Озил отказался понижать зарплату в «Арсенале» на 12.5 % на время пандемии, хотя получает 350 тысяч фунтов в неделю (33 миллиона рублей). Человек, который давно уже как футболист не выдающийся, считает, что фанаты «Арсенала» должны оплачивать его карантин.

Позиция наглая и лицемерная, ведь построена на жадности и отсутствии уважения к другим. Но провоцирует подобные поступки не коварность, а скорее скромный уровень интеллекта при заоблачном уровне заработков. Озил привык шиковать и скандалить обожает. Например, в сборной Германии разыграл карту расизма и ксенофобии.

Можно похвалить Месута за попытку привлечь внимание к проблеме уйгуров в Китае, но сейчас снова за старое взялся. Возможно, использует в защиту благотворительность – скажет, что не отдаст деньги «Арсеналу», поскольку помогает бедным мусульманам. Озил не понимает, как выглядит со стороны – как миллионер, оторванный от реальности.

Особенно на фоне футболистов, тренеров и руководства «Ромы», где все за одного – отдали 100 % зарплат за четыре месяца, чтобы клуб выжил. «Арсенал», к огромному сожалению, давно стал пародией на коллектив единомышленников, у них уважительное отношение к клубу невозможно – там все зарабатывать приехали и в АПЛ играть, от Бельерина до Обамеянга.

Современная ситуация сочетается с российским прошлым. Только у «Зенита» было много Озилов. Проект из Санкт-Петербурга в 2012 году подписал Халка и Витселя, а сделали это как раз по просьбе Денисова – Игорь вместе с другими лидерами команды и Спаллетти просил руководство об усилении состава. Цель была амбициозной – полуфинал Лиги чемпионов.

С одними российскими футболистами такую вершину не покорить, нужны были Гарай, Халк и Витсель. Но что увидели вместо успеха в Европе? Детский саботаж и истерику – до сих пор в Санкт-Петербурге снуют слухи, что российские футболисты слили парочку матчей осенью 2012 года, как узнали зарплату Халка и не получили существенную надбавку. Правда или нет – не знаем, но Денисов – так уж вышло, был вожаком лимитной стаи.

Изначально хавбек просил у руководства 3.5 млн евро каждому российскому игроку основы, и в таком случае заявлял, что готов терпеть хоть Снейдера с зарплатой в 10-12 миллионов евро рядом (кстати, Уэсли могли взять, но упустили – слова самого Игоря). Получается, к Миллеру и Дюкову пришли с требованием выложить на стол несколько десятков миллионов россиянам. Футболистам не отказали, но не думали, что реакция будет такой неадекватной.

Халк был куда весомее в 2012 году на футбольной карте мира, чем 28-летний Денисов, но в голове у Игоря играла пластинка, что лично он поднял «Зенит» с колен, а не деньги «Газпрома». Профессионал отказался выйти на поле, поскольку не выдали 5 млн евро по щелчку – как видите, аппетит вырос с 3.5 млн евро, как узнали, что Халку дали 7 миллионов в год. Спаллетти попал в ужасную ситуацию. Тренер сразу видел, что лимитная банда ходит недовольная.

Претензии Денисова по наглой и истеричной форме остаются дикими, даже если смотреть на них с 2020 года без эмоций. На каком основании обычный работник ФК «Зенит» отказался выйти на поле против «Крыльев Советов»? Кержаков тоже возмущался, но быстро остыл. Зырянов, Широков и остальные оказались хитрее, не пошли на поводу у нервного Денисова.

Но поскольку все высказали руководству претензии и хотели увеличения зарплат, можете представить, в каком змеином гнезде довелось работать простому деревенскому парню Спаллетти. Гадюки с миллионными зарплатами в итоге смертельно укусят Лучано, а мы точно знаем дату, когда закончился «Зенит», где деньги были на втором плане, хотя являлись фундаментом успехов – 22 сентября 2012 года.

Тогда сыграли без Денисова в Самаре 2:2, и все посыпалось – в Европе уступили в группе ЛЧ «Малаге» и «Милану», а из ЛЕ вылетели от «Базеля». Ни о каком единстве речь не шла, Игорь даже после возвращения в команду обвинял Халка и Витселя, не себя. Прошли годы, много воды утекло, но в редком подробном интервью Юрию Дудю футболист показал — ничего не понял.

Виновато руководство, оказывается. Нет, тот конфликт полностью спровоцировал на ровном месте лично Денисов. Сначала попросил привезти солидных иностранцев, соглашался на 3.5 млн евро, имея почти столько же, а потом попросил 5, причем немедленно. В той ситуации все могли решить цивилизовано. «Зенит» выдал бы Денисову четыре миллиона евро, добавил денег всем российским ветеранам команды в итоге. Но ультиматум – не форма общения с теми, кто сами привыкли их ставить.

Денисов, будь мудрее, выбил бы четыре миллиона евро, которые получил от «Анжи», но сохранил репутацию и показал, что с юности стал адекватнее. Не стал, люди обычно не меняются, может поменяться разве способ жизни или единичная реакция на отдельные события. И скандал в раздевалке «Анжи», и приглашение от Черчесова в душевую, и мелкие, умело потушенные скандалы времен «Локомотива» подтверждают, что Игорь каким был – таким остался.

Это идеальный пример футболиста времен лимита? Ни дня в жизни не играл в топ-5 – не знаем, насколько крут по меркам АПЛ или Ла Лиги. Участвовал в более чем десятке скандалов. За сборную сыграл всего 53 матча, а не сотню. Никогда не был невероятно стабильным. Даже в «Локомотиве» были разные отрезки и сезоны. При этом из-за лимита Денисов всегда зарабатывал предостаточно, причем куда больше, чем игрок его уровня мог получить в Серии А, учитывая нестабильность и сложнейший характер.

Конечно, в первом зарубежном клубе Игорю выдали бы 3-4 миллиона евро, но уже во второй предложили не больше двух и короткий контракт — боялись нового скандала. Плюс мог не заиграть, конкуренцию Денисов никогда не любил и всегда старался от нее увильнуть, как и от требовательных тренеров. Себе на уме – идеальное описание российского футболиста его поколения. Игорь думал, что сам важнее, чем руководство «Зенита», и явно ошибся.

А ведь предательство родного клуба со стороны Игоря – поставил финансовый интерес выше футбольного и выше целей команды, развалило «Зенит» изнутри. Не сразу, конечно, ведь состав был мощным, но петербуржцы с 2013 по 2019 выиграли три чемпионства из семи, пережив немало позорных сезонов для лидера по финансовым возможностям. Денисов окончательно разделил команду на «своих» и «чужих».

Пусть Виллаш-Боаш пытался ее склеить, поставив на легионеров, пришли гении с новым лимитом – убили последний шанс увидеть лидера РПЛ в полуфинале Лиги чемпионов. Денисов получил деньги после ухода из «Зенита» – в «Анжи» ему платили 4 миллиона, в «Динамо» и «Локомотиве» — не меньше, Игоря все российские клубы в его карьере ценили. И ни с кем нормально не попрощался.

Из «Зенита» ушел так, что ему пожал руку один человек. Из «Локомотива» убрался со скандалом – решил завершить карьеру, когда понял, что будет запасным, а новое руководство не собирается продолжать контракт, по которому Денисов пошел на понижение оклада. Но это случилось, когда игроку было 34 года, за шесть лет до этого потребительски пользовался клубами.

Игорь неплохо играл в футбол, четырехкратный чемпион страны. Но его человеческие качества объясняют, почему сборная и клубы в незавидном положении на международной арене, ведь таких Денисовых в российском футболе много. Они всегда считают, что виноваты другие. Всегда выступают строго за себя и за большие деньги, которые им якобы должны, причем якобы еще и не доплачивают.

Денисов для истории «Зенита» так и останется человеком, что заложил динамит в раздевалке, а сам ушел за деньгами другого миллиардера. При этом нигде Игорь не извинялся, и это важный нюанс. Дети лимита не извиняются, требуют миллионы, считая себя хирургами от футбола уровня Амосова. В этом и причина, почему российский футбол там, где он есть – молодые нахватались у старшего поколения.

Если не будет шоковой терапии, то не научатся признавать ошибки, вести себя скромнее и извиняться. Игорь, конечно, один из самых диких персонажей – мужчина не скрывает, что у него проблемы с самоконтролем, мечтает о балансе и гармонии. Пожелаем ему этого, но не обещаем понимая от фанатов. Жадный Денисов в 2012 году был неправ. Его поведение показало, как мерзко вели себя российские лидеры того «Зенита», и обозначило начало конца команды.

По его версии, боролся за справедливость, но в чем заключалась? Халк получил 7, поскольку 5-6 ему выдали бы топ-5. А Денисов кому был реально нужен за пределами РПЛ ? Халку китайцы платят по 20 млн евро в год! Денисова оценивали адекватно, «Газпром» готов был выдать еще больше, но в ответ на ультиматум вынужден был реагировать – футболист плюнул в колодезь, откуда пил, и отравил его в итоге.