Тебас: «У „Барселоны“ нет возможности подписать Лаутаро и Неймара»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что в нынешней ситуации «Барселона» не сможет подписать форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара и нападающего «Интера» , которых СМИ активно сватают в каталонский клуб.

Это неправда, что «Барселона» ведёт переговоры о подписании этих футболистов. Клуб больше сосредоточен не на трансферах, а на том, когда может возобновиться сезон.

В ближайшем будущем сделки будут заключаться в виде обмена, однако в настоящее время трансферы не являются одним из основных приоритетов европейских клубов. Они хотят минимизировать финансовые потери, вызванные приостановлением сезона.

Ни Лаутаро, ни Неймар не значатся в списке текущих приоритетов «Барселоны». Сейчас у клуба нет возможности оформить эти трансферы. В настоящее время сделать это абсолютно невозможно.