ГлавнаяНовости

Тебас: «У „Барселоны“ нет возможности подписать Лаутаро и Неймара»

сегодня, 06:35

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что в нынешней ситуации «Барселона» не сможет подписать форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара и нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, которых СМИ активно сватают в каталонский клуб.

Это неправда, что «Барселона» ведёт переговоры о подписании этих футболистов. Клуб больше сосредоточен не на трансферах, а на том, когда может возобновиться сезон.

В ближайшем будущем сделки будут заключаться в виде обмена, однако в настоящее время трансферы не являются одним из основных приоритетов европейских клубов. Они хотят минимизировать финансовые потери, вызванные приостановлением сезона.

Ни Лаутаро, ни Неймар не значатся в списке текущих приоритетов «Барселоны». Сейчас у клуба нет возможности оформить эти трансферы. В настоящее время сделать это абсолютно невозможно.

Ранее появился слух о том, что «Барселона» готова отдать 60 млн евро и двух игроков «молодёжки» в обмен на хавбека «Брешии» Сандро Тонали.

Все новости
Слухи«Реал» выбыл из борьбы за Холанда
Сегодня, 23:29 Комментарии5
Слухи«Барселона» включилась в борьбу за Далота
Сегодня, 22:23 Комментарии4
Слухи«Лацио» планирует усилиться Дендонкером
Сегодня, 22:02 Комментарии5
Слухи«Барселона» и «Манчестер Сити» претендуют на Рубена Диаша
Сегодня, 21:51 Комментарии6
СлухиУпамекано хочет перейти в «Баварию», игрок согласовал условия контракта
Сегодня, 21:40 Комментарии5
СлухиАртур намерен остаться в «Барселоне»
Сегодня, 21:27 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 12:14
президент ла лиги так хорошо осведомлен о планах барсы? подозрительно....
galem72
galem72
сегодня в 09:42
Каталахе бы теперь с уже существующими обязательствами по зарплате справиться, а заглядываться на дополнительное финансовое бремя — стрелять себе в ногу.
rizvan on
rizvan on
сегодня в 08:49
Я уже запутался что да как!
CPS
CPS
сегодня в 08:35
Пора умерить свой пыл.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:09
Это ему прям в развернутом виде Барселона предоставила?!?
shlomo
shlomo
сегодня в 08:02
О как кризис на фоне пандемии...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:49
с такими ценами и в сложившейся ситуации все это понимают)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:32
Они им и не нужны.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 07:21
Хороший понт -дороже денег!!! Это как раз по барсуковски!
SSPZ
SSPZ
сегодня в 06:35
это известно всем, что нет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100