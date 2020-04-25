Кабелья: «Очень доволен Россией и „Краснодаром“»

Полузащитник «Краснодара» рассказал, как проходит его жизнь в России, а также поведал о том, чем занимается во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Жизнь в России проходит очень-очень хорошо. Очень доволен «Краснодаром», тут созданы просто идеальные условия. Мне оказывают максимальную поддержку, просить большего невозможно. С прооперированной ногой всё в порядке, чему я рад. Правда, сейчас перерыв, что создаёт проблемы. Вижу своё будущее только в «Краснодаре».

На карантине занимаюсь по индивидуальной программе. Каждый день работаю. И ещё часто играю в видеоигры — Valorant и CS:GO.