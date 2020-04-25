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Кабелья: «Очень доволен Россией и „Краснодаром“»

вчера, 19:28

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелья рассказал, как проходит его жизнь в России, а также поведал о том, чем занимается во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Жизнь в России проходит очень-очень хорошо. Очень доволен «Краснодаром», тут созданы просто идеальные условия. Мне оказывают максимальную поддержку, просить большего невозможно. С прооперированной ногой всё в порядке, чему я рад. Правда, сейчас перерыв, что создаёт проблемы. Вижу своё будущее только в «Краснодаре».

На карантине занимаюсь по индивидуальной программе. Каждый день работаю. И ещё часто играю в видеоигры — Valorant и CS:GO.

Ранее Кабелья принял участие в челлендже Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Aerobniy (раскрыть)
вчера в 20:47
Краснодар уже взял 6 очков против спартака. Вы футбол вообще смотрите?:)
Faustello
Faustello
вчера в 20:20, ред.
Ждём тебя парняга с улыбкой чеширского кота)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:19
Здоровья парню и удачной игры.
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 20:19
Должен настучать спартаку сполна.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:33
Лучше расскажи когда играть будешь.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:32
повезло тебе. играй!!
DanjaG
DanjaG
вчера в 19:29
Зарплатой еще больше доволен.
Youngberg
Youngberg
вчера в 19:29
Краснодар-прекрасный город.
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