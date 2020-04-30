«Челси» попросил иностранных игроков вернуться в Англию к воскресенью

1588275171

сегодня, 22:32

«Челси» попросил футболистов, находящихся за границей, вернуться в Великобританию к воскресенью.

Несколько футболистов «синих» после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса получили разрешение выехать к себе домой. Среди этих игроков защитники и Эмерсон и полузащитник Виллиан. Теперь они должны вернуться к 3 мая, но клуб не будет строг, если кто-то прибудет позже, потому что учитывает трудности при перемещении между странами.

«Челси» отправит футболистов на двухнедельный карантин либо обратится за дополнительной консультацией к правительству Великобритании.

Ранее стало известно, что «Челси» не будет сокращать зарплаты игрокам.