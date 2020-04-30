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«Челси» попросил иностранных игроков вернуться в Англию к воскресенью

сегодня, 22:32

«Челси» попросил футболистов, находящихся за границей, вернуться в Великобританию к воскресенью.

Несколько футболистов «синих» после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса получили разрешение выехать к себе домой. Среди этих игроков защитники Маркос Алонсо и Эмерсон и полузащитник Виллиан. Теперь они должны вернуться к 3 мая, но клуб не будет строг, если кто-то прибудет позже, потому что учитывает трудности при перемещении между странами.

«Челси» отправит футболистов на двухнедельный карантин либо обратится за дополнительной консультацией к правительству Великобритании.

Ранее стало известно, что «Челси» не будет сокращать зарплаты игрокам.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 23:44
Попросить конечно можно, а самолёты летают?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:48
это хорошая новость )
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