Дерлей: «Аленичев здорово помог „Порту“ в решающие моменты»

Экс-форвард «Порту» Дерлей похвалил своего бывшего одноклубника .

Мы два года играли вместе. И Дмитрий всегда был сдержанным. В команде его считали одним из самых талантливых — его и Деку. Они как раз из тех, кто, как у нас говорят, «делал разницу».Возможно, Деку был примой, проводил на поле больше игрового времени. Но как только Моуриньобыл нужен еще один футболист, чтобы повести игру или изменить ее ход, выходил Алень.

Мы обычно играли по схеме 4-4-2 или 4-3-3, и если на поле одновременно были и Аленичев и Деку, то первый выполнял роль связующего, центрального полузащитника, а Деку располагался на позиции «десятки». Хотя «под нападающими» Алень тоже был хорош.

Когда мы теперь встречаемся, я всегда ему говорю: «Как дела, craque? (в переводе с португальского — мастер, виртуоз) Честно вам скажу, из тех российских игроков, что я видел на поле, Аленичев — самый техничный. Да простит меня Карпин… (Смеется.) Знаю, что говорю, потому что видел Дмитрия на тренировках каждый день. Он был умным футболистом. Я с большим уважением всегда к нему относился и рад, что мне довелось играть рядом с ним.

Аленичев здорово помог „Порту“ в решающие моменты, ведь именно он забил по голу в финалах Кубка УЕФА в 2003-м и Лиги чемпионов в 2004-м. Невероятно!

Друг с другом ив говорим португальском. Он хорошо им владеет, как и итальянским. Алень из тех, про кого говорят „гражданин мира“. (Смеется.) Не побоялся уехать из России, когда, возможно, далеко не все верили, что он вырастет в большого мастера. Хорошо играл за сборную и, на мой взгляд, рановато из нее ушел.

Еще раз говорю: Алень был лучшим. Хотя в то время, когда я играл в России, в 2005-2006-м, были и другие качественные футболисты, например, Смертин, Аршавин…