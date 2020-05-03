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Дерлей: «Я знал, что в России футболистам хорошо платят»

сегодня, 08:54

Бывший форвард «Динамо» Дерлей вспомнил свой переход из «Порту» в московский клуб.

Финансовая сторона дела тоже имела значение — я бы слукавил, если бы сказал иначе. Но не на все 100 процентов. Я уходил из клуба, в котором выиграл все — Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, чемпионат Португалии… Поверьте, к тому времени я уже неплохо заработал, да и моя трансферная стоимость тоже заметно выросла.

Я знал, что в России футболистам хорошо платят. Но! Если бы вопрос состоял только в деньгах, я мог бы спокойно дождаться, пока откроется летний трансферный период, и перейти, скажем, в какой-нибудь солидный английский клуб, где заработал бы еще больше. Именно в этом направлении тогда отправились Жозе Моуриньо и несколько игроков «Порту».

Переехать в Москву меня убедил Алексей Федорычев, я поверил в его проект. Речь шла не просто о подписании контрактов с известными мастерами, а о выводе «Динамо» на качественно новый уровень, который бы позволил регулярно играть в Лиге чемпионов, вновь завоевывать титулы, на равных конкурировать с ЦСКА, «Локомотивом», «Спартаком» и другими.

По сути речь шла о возрождении великого «Динамо», в котором играли бы квалифицированные футболисты — не только иностранные, но и российские.

Помимо прочего, Федорычев планировал создать в клубе мощную структуру.

Я был очень мотивирован, когда переходил из «Порту» в «Динамо». Да, опасался адаптации в незнакомой мне стране, но с приездом моей семьи в Москву все наладилось.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 09:44
Великим Динамо был без импорта игроков...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:43
В России платят нереально много футболистам.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:22
Вот читаешь очередного "возрождателя" Динамо и ещё больше становится жалко некогда великий клуб. Временами "возрождатели" выкидывают кучу денег, покупают много игроков, которым до славных традиций клуба нет никакого дела. Как сказал тот же Дерлей "проект" Федорычева хотел это, хотел то, но наигравшись и понял, что это дорогая игрушка, выбросил её. Чем то напоминает Анжи Керимова, только там масштабы были ещё больше.
Возрождать надо с низов, воспитывать своих воспитанников, а к ним покупать опытных игроков. А на покупать звёздных игроков и потом через пару лет бросить всё, это уж извините на цирк больше похоже, приехали, блеснули, уехали.
ABir
ABir
сегодня в 09:13
Платят много, а играть приходиться не часто
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:10
Воспоминания игроков, бартеры, замены одного на другого. А ведь до ТО ещё далеко, но работа уже ведётся...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:55
Пора открывать ТО!
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