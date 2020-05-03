Дерлей: «Я знал, что в России футболистам хорошо платят»

Бывший форвард «Динамо» Дерлей вспомнил свой переход из «Порту» в московский клуб.

Финансовая сторона дела тоже имела значение — я бы слукавил, если бы сказал иначе. Но не на все 100 процентов. Я уходил из клуба, в котором выиграл все — Лигу чемпионов, Кубок УЕФА , Межконтинентальный кубок, чемпионат Португалии… Поверьте, к тому времени я уже неплохо заработал, да и моя трансферная стоимость тоже заметно выросла.

Я знал, что в России футболистам хорошо платят. Но! Если бы вопрос состоял только в деньгах, я мог бы спокойно дождаться, пока откроется летний трансферный период, и перейти, скажем, в какой-нибудь солидный английский клуб, где заработал бы еще больше. Именно в этом направлении тогда отправились Жозе Моуриньо и несколько игроков «Порту».

Переехать в Москву меня убедил Алексей Федорычев, я поверил в его проект. Речь шла не просто о подписании контрактов с известными мастерами, а о выводе «Динамо» на качественно новый уровень, который бы позволил регулярно играть в Лиге чемпионов, вновь завоевывать титулы, на равных конкурировать с ЦСКА , «Локомотивом», «Спартаком» и другими.

По сути речь шла о возрождении великого «Динамо», в котором играли бы квалифицированные футболисты — не только иностранные, но и российские.

Помимо прочего, Федорычев планировал создать в клубе мощную структуру.

Я был очень мотивирован, когда переходил из «Порту» в «Динамо». Да, опасался адаптации в незнакомой мне стране, но с приездом моей семьи в Москву все наладилось.