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Билялетдинов о Николиче в «Локо»: «Болельщиков никто спрашивать не будет»

сегодня, 20:09

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказал мнение о возможной смене главного тренера «железнодорожников». Как сообщается, Юрия Семина может сменить сербский специалист Марко Николич.

Если разговоры о подписанном с Марко Николичем контракте – правда, то это крайне нелогично.

Команда идет на втором месте и имеет отличные шансы его удержать. Так зачем же менять главного тренера перед решающим отрезком?

А обращение болельщиков, вставших на защиту Семина, никто учитывать точно не будет. Если наверху уже что-то решили, то решили.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:33
Пару раз эти "решальщики" увидят пустую арену...быстро перерешают...
shlomo
shlomo
сегодня в 21:17
Деньги...и никто никого спрашивать не будет
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:41
В нашей стране у людей ничего не спрашивают лишь ставят всех перед фактом.
cska1948
cska1948
сегодня в 20:28
Билялетдинов о Николиче в «Локо»: «Болельщиков никто спрашивать не будет»
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Можно подумать, что когда-нибудь спрашивали!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:14
Так и есть
beefs
beefs
сегодня в 20:12
мы об этом уже знаем
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