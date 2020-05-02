Билялетдинов о Николиче в «Локо»: «Болельщиков никто спрашивать не будет»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказал мнение о возможной смене главного тренера «железнодорожников». Как сообщается, Юрия Семина может сменить сербский специалист Марко Николич.
Если разговоры о подписанном с Марко Николичем контракте – правда, то это крайне нелогично.
Команда идет на втором месте и имеет отличные шансы его удержать. Так зачем же менять главного тренера перед решающим отрезком?
А обращение болельщиков, вставших на защиту Семина, никто учитывать точно не будет. Если наверху уже что-то решили, то решили.
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Можно подумать, что когда-нибудь спрашивали!
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Можно подумать, что когда-нибудь спрашивали!