Билялетдинов о Николиче в «Локо»: «Болельщиков никто спрашивать не будет»

Бывший полузащитник «Локомотива» высказал мнение о возможной смене главного тренера «железнодорожников». Как сообщается, может сменить сербский специалист .

Если разговоры о подписанном с Марко Николичем контракте – правда, то это крайне нелогично.

Команда идет на втором месте и имеет отличные шансы его удержать. Так зачем же менять главного тренера перед решающим отрезком?

А обращение болельщиков, вставших на защиту Семина, никто учитывать точно не будет. Если наверху уже что-то решили, то решили.