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Геркус: «Вакантное тренерское место в „Локомотиве“ — минное поле»

сегодня, 10:43

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус порассуждал на тему возможного ухода Юрия Сёмина с поста главного тренера команды. 

Если Сёмин уйдет, то позиция тренера будет похожа на минное поле? Это однозначно так. Вообще сложно понять, как человек придет в команду, которая идет на втором месте, да еще и не с отрывом в десять очков от третьего. Риск не удержаться там – огромен. При этом о чемпионате ты не знаешь ничего, если мы говорим об иностранце. Разве что общие сведения, но не как все устроено. С игроками ты не знаком. Авторитета, если мы о той фамилии, что недавно всплыла в инфопространстве, тоже особого нет. Это не просто минное поле, там еще и противотанковые ежи и прочие украшения. 

Ранее Илья Геркус заявил, что золотые медали РПЛ должен получить «Зенит», если сезон завершат досрочно.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:46
сказано Точно не только в адрес ЛОКО, но и других клубов...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:31
тут должны вмешаться хозяева клуба)) иначе ни как)))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:07
Менять тренера (тут даже не дело конкретно в Сёмине) в такой ситуации, это вверх глупости руководства для любого клуба в мире. До первого места дотянуться шансов почти нет, а вот вылететь из призовой тройки предпосылок предостаточно. Новый тренер может не войти в контакт с игроками, а в данной ситуации прийти на место Палыча в Локо, так вообще выглядит самоубийством. Личные отношения игроков никуда не деть, а в добавок ещё и трибуны будут смотреть не добрым взглядом. После первой же неудачи будет такое, что впору убегать из клуба, вместе с Кикнадзе.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:58
Не один подорвался... А один (Палыч) уже несколько раз подорвался
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:49
Тут очкарик прав.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:44
Полностью согласен, Семин проклянет...
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