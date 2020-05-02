Геркус: «Вакантное тренерское место в „Локомотиве“ — минное поле»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус порассуждал на тему возможного ухода с поста главного тренера команды.

Если Сёмин уйдет, то позиция тренера будет похожа на минное поле? Это однозначно так. Вообще сложно понять, как человек придет в команду, которая идет на втором месте, да еще и не с отрывом в десять очков от третьего. Риск не удержаться там – огромен. При этом о чемпионате ты не знаешь ничего, если мы говорим об иностранце. Разве что общие сведения, но не как все устроено. С игроками ты не знаком. Авторитета, если мы о той фамилии, что недавно всплыла в инфопространстве, тоже особого нет. Это не просто минное поле, там еще и противотанковые ежи и прочие украшения.