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Дзагоев: «Можно спокойно доигрывать чемпионат»

сегодня, 14:56

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев считает, что нынешний сезон РПЛ нужно доиграть.

В принципе, да, доиграть могут. А чего там доигрывать — 8 туров осталось. Если скажут играть два матча в неделю, то это всего лишь четыре недели. Вообще без проблем. Доиграть можно будет, учитывая, что уже перенесли Евро-2020. Можно будет спокойно доигрывать и дальше дать меньше паузу. Обычно давали месяц, а сейчас можно дать игрокам 10 дней паузы, или неделю, и дальше готовиться. 

Недавно Алан Дзагоев обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:35
Он то понятно будет в это время лечиться.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:12
Обязательно нужно доиграть...
Аpбитр
Аpбитр ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 15:05
Добрый день.
Нет, не начисляются.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:02
пора порадовать болельщиков своей игрой..
VIPded
VIPded
сегодня в 15:01
Все правильно. Беречься, но играть!!!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:59
Подскажите, а за привязку к VK сейчас очки не начисляются?
Faustello
Faustello
сегодня в 14:58
Вот тут Алан все по делу сказал!
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