Дзагоев: «Можно спокойно доигрывать чемпионат»

Полузащитник ЦСКА считает, что нынешний сезон РПЛ нужно доиграть.

В принципе, да, доиграть могут. А чего там доигрывать — 8 туров осталось. Если скажут играть два матча в неделю, то это всего лишь четыре недели. Вообще без проблем. Доиграть можно будет, учитывая, что уже перенесли Евро-2020. Можно будет спокойно доигрывать и дальше дать меньше паузу. Обычно давали месяц, а сейчас можно дать игрокам 10 дней паузы, или неделю, и дальше готовиться.