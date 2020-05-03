ГлавнаяНовости

Сутормин: «Думаю, всё будет хорошо, мы доиграем сезон, станем чемпионами»

сегодня, 14:02

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о возможном возобновлении сезона.

Все мы соскучились по футболу, хочется вернуться на поле и радовать болельщиков. Первую неделю получали индивидуальные занятия, но потом начали работать командой в программе Zoom, надеюсь, вскоре мы продолжим это делать на поле. Никогда ранее столько времени дома не проводил, такой простой впервые.

Все мы хотим доиграть сезон, пока есть возможность — нужно играть. Все будет зависеть от государственной власти. Мое будущее в «Зените»? Да, конечно. Думаю, все будет хорошо, мы доиграем сезон, станем чемпионами. Желаю болельщикам оставаться дома, набраться терпения и беречь близких.

Все новости
«Химки» опровергли информацию о массовых увольнениях
Сегодня, 15:08 Комментарии3
Дзагоев: «Последствия от пандемии будут очень серьезными»
Сегодня, 14:59 Комментарии3
Дзагоев: «Можно спокойно доигрывать чемпионат»
Сегодня, 14:56 Комментарии7
Кучаев рассказал о своей дружбе с Чаловым
Сегодня, 13:48 Комментарии2
Кучаев: «Попал в футбол на самом деле случайно»
Сегодня, 13:45 Комментарии2
Ароян назвал самого сильного защитника РПЛ
Сегодня, 13:24 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 15:15
Кто как может зарабатывает..))
Одни на поле,а другие числясь в Зените..)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:46
И мы хотим, чтобы вы доиграли. Утереть так сказать нос некоторым диванным экспертам. Гыгыгы
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:43
Это не от вас зависит и даже не от футбольных властей.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:23
Говорит почти как гена орлов.
beefs
beefs
сегодня в 14:03
мечты, мечты где ваша сладость
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:02
Мы тоже на это надеемся.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100