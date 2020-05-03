Сутормин: «Думаю, всё будет хорошо, мы доиграем сезон, станем чемпионами»

Полузащитник «Зенита» поделился мнением о возможном возобновлении сезона.

Все мы соскучились по футболу, хочется вернуться на поле и радовать болельщиков. Первую неделю получали индивидуальные занятия, но потом начали работать командой в программе Zoom, надеюсь, вскоре мы продолжим это делать на поле. Никогда ранее столько времени дома не проводил, такой простой впервые.

Все мы хотим доиграть сезон, пока есть возможность — нужно играть. Все будет зависеть от государственной власти. Мое будущее в «Зените»? Да, конечно. Думаю, все будет хорошо, мы доиграем сезон, станем чемпионами. Желаю болельщикам оставаться дома, набраться терпения и беречь близких.