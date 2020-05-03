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Ароян назвал самого сильного защитника РПЛ

сегодня, 13:24

Защитник «Урала» Вараздат Ароян попытался назвать самого сильного защитника в РПЛ.

Выделил бы Жиго, и, конечно, Джикию. Иванович — глыба. Отмечу еще и Ракицкого, который обладает великолепным длинным пасом. В России сейчас очень много качественных футболистов. В последнее время уровень чемпионата явно вырос.

Кто для меня был эталоном среди игроков обороны? Неманья Видич. Он для меня пример. Помню историю, которую рассказывал про него Алекс Фергюсон: когда сербы воевали с Косово, Видич подошел к Фергюсону и сказал, чтобы тот отпустил его воевать. Не знаю, насколько это правдивая история, но это запомнилось, а про качества защитника тут и говорить не стоит. Знаю, что он поиграл в «Спартаке». Не отказался бы повторить его путь. Выделил бы еще игру ван Дейка и Хосе Хименеса.

Ранее Ароян похвалил своего товарища по команде нападающего Павла Погребняка

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:54
В вопросе выбора самых сильных столпов обороны РПЛ надо интересоваться не у игрока, фамилия которого нам ничего не говорит, а у нападающих европейских клубов, которым приходилось играть против команд из России. Для г-на Арояна и Ю.Ковтун (ничего личного) - один из сильнейших защитников российского футбола.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:46
Свиньи при таком обилии пропущеных голов обрадовались двоим предтавтелям от САМОГО АРОЯНА ?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 14:44, ред.
Если судить по качеству игры на длительном отрезке то это безусловно Фернандес. Все обозначенные Арояном также защитники высокого уровня.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:34
Самый сильный - Фернандес.
makkie
makkie
сегодня в 13:52
И ни одного представителя цска :)))
Сейчас кони нам расскажут, что Магнуссон - лучший, на втором месте Дивеев, на третьем - Карпов!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:37
Защитники качественные но не лучшие.
beefs
beefs
сегодня в 13:33
а он откуда знает?
drug01
drug01
сегодня в 13:29
Значит надо побеждать
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