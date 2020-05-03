Ароян назвал самого сильного защитника РПЛ

Защитник «Урала» попытался назвать самого сильного защитника в РПЛ .

Выделил бы Жиго, и, конечно, Джикию. Иванович — глыба. Отмечу еще и Ракицкого, который обладает великолепным длинным пасом. В России сейчас очень много качественных футболистов. В последнее время уровень чемпионата явно вырос.

Кто для меня был эталоном среди игроков обороны? Неманья Видич. Он для меня пример. Помню историю, которую рассказывал про него Алекс Фергюсон: когда сербы воевали с Косово, Видич подошел к Фергюсону и сказал, чтобы тот отпустил его воевать. Не знаю, насколько это правдивая история, но это запомнилось, а про качества защитника тут и говорить не стоит. Знаю, что он поиграл в «Спартаке». Не отказался бы повторить его путь. Выделил бы еще игру ван Дейка и Хосе Хименеса.