Мутко: «Желательно доиграть чемпионат России»

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал возможное возобновление футбольного сезона в России.

К вопросу доигрывания РПЛ нужно подходить прагматично. Нужно опираться на мнения клубов. Но важно получить мнение властей по массовым мероприятиям. Есть вероятность, что они могут быть запрещены до сентября, как во Франции. Это ключевой момент, ведь это затягивание никому не идёт на пользу. Наш футбол достаточно нерыночный. Один клуб платит собственные деньги, другой на бюджете. К тому же у наших клубов болельщики — главный источник доходов. Футбол без зрителей — это свадьба без музыки, но если разрешат играть только без зрителей, то нужно будет принимать какое-то решение. Разрешение властей имеет ключевое значение.