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Мутко: «Желательно доиграть чемпионат России»

сегодня, 13:14

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал возможное возобновление футбольного сезона в России.

К вопросу доигрывания РПЛ нужно подходить прагматично. Нужно опираться на мнения клубов. Но важно получить мнение властей по массовым мероприятиям. Есть вероятность, что они могут быть запрещены до сентября, как во Франции. Это ключевой момент, ведь это затягивание никому не идёт на пользу. Наш футбол достаточно нерыночный. Один клуб платит собственные деньги, другой на бюджете. К тому же у наших клубов болельщики — главный источник доходов. Футбол без зрителей — это свадьба без музыки, но если разрешат играть только без зрителей, то нужно будет принимать какое-то решение. Разрешение властей имеет ключевое значение.

Некоторые коллеги говорят, что можно доиграть РПЛ в двух-трёх регионах, но это опять же зависит от властей. Конечно, желательно доиграть чемпионат, чтобы был соблюдён спортивный принцип. Если не доиграть, то осадок всё равно останется. С решением лучше не затягивать, клубам тяжело. Нужно посмотреть и найти решения по зарплатам, стабилизации курса.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 15:18
Человек живёт футболом.
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 13:54
Доигрывание чемпионата выгодно,наверное только Спартаку,Краснодару и Цска,Спартаку нужна Европа во что бы то не стало,10е место это позор,Краснодару Лч и Цска тоже.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:22
Мутко по-прежнему много говорит и не чего дельного.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:15
Вот только он еще не выступал
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