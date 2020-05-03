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Мутко: «Расширение РПЛ — абсолютная глупость»

сегодня, 13:17

Бывший глава РФС Виталий Мутко прокомментировал возможное расширение РПЛ.

Разговоры о расширении РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость. Кем вы собрались расширять лигу? Это ненужные шараханья. В целом, я — за, 18 клубов — оптимальное количество, должно быть больше игр. Но для этого нужны экономические предпосылки. Нам бы в 16 удержаться, ведь ничего не делается, только разговоры. Нет источников дохода, капитализировать чемпионат мира сильно не смогли, к тому же случилась пандемия. В этом вся проблема. Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, рост уровня жизни и так далее. Это же огромный труд, нужно этим заниматься.

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Аpбитр
Аpбитр ответ rubinovyi2 (раскрыть)
сегодня в 15:31
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rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 15:20, ред.
"Нам бы в 16 удержаться, ведь ничего не делается, только разговоры."

Ключевые слова,только откуда они в голове у Мутко взялись..?))

Faustello
Faustello
сегодня в 15:03
Хрена се, это что за одноментное просветление???))))
particular
particular
сегодня в 14:43
Как будто, в его время были мудрость, рассудительность и благоразумие..:))
У каждого времени свои герои со своими закидОнами..:))
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 14:17
Абсолютная глупость - это сам Мутко)
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
сегодня в 14:00
Нахождение Мутко на посту РФС было большой глупостью,а министром строительсьтва тупостью.Отдыхай речник.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 13:52, ред.
18 команд — абсолютная глупость.
В целом, я — за,18 клубов — оптимальное количество.
В этом весь Мутко.
makkie
makkie
сегодня в 13:51
Даже Мутко это понимает, ау, чиновнички!
pendulum47
pendulum47
сегодня в 13:22
Да, а потом будет: Спасите Луч, Ротор,Анжи и т.д.
Twisted
Twisted
сегодня в 13:20
Даже знаменитый путинский жулик это понимает
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