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«Локомотив» — о трансфере Линкольна: «Купим Lincoln 2000 года выпуска»

сегодня, 00:15

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на новость о том, что клуб собирается приобрести форварда «Фламенго» Линкольна Корреа.

«Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе», – подписали публикацию в твиттере «Локомотива» с фотографией автомобиля.

В нынешнем сезоне Линкольн сыграл в 11 матчах чемпионата Бразилии, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Сумма отступных за него составляет 45 миллионов евро.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 00:39
Ахахах! Подкололи супер.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:37, ред.
Кони - продали Хонду 1986 года выпуска...ездит еще в Бразилии)...
Demvaj
Demvaj
сегодня в 00:17
Сначала Миранчука продайте.
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