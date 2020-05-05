«Локомотив» — о трансфере Линкольна: «Купим Lincoln 2000 года выпуска»

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сегодня, 00:15

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на новость о том, что клуб собирается приобрести форварда «Фламенго» Линкольна Корреа.

«Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе», – подписали публикацию в твиттере «Локомотива» с фотографией автомобиля.

В нынешнем сезоне Линкольн сыграл в 11 матчах чемпионата Бразилии, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Сумма отступных за него составляет 45 миллионов евро.