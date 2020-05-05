ГлавнаяНовости

Дибала: «Никогда бы не подумал, что буду так скучать по футболу»

сегодня, 06:57

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в прямом эфире инстаграма признался, что очень соскучился по футболу во время пандемии коронавируса.

Честно говоря, я никогда бы не подумал, что буду так сильно скучать по футболу и игровой практике. Я чувствую, как она нужна мне. Мне надо увидеться с моими одноклубниками и друзьями и хотя бы прикоснуться к мячу, потому что индивидуальные домашние тренировки – это не то же самое.

Мне нужно надеть свои бутсы, пробежаться, забить гол... Прошло уже слишком много времени без практики. Мы не знаем наверняка, когда вернёмся на поле. Это не похоже на отпуск, когда ты знаешь, что будешь отдыхать определённое количество времени.

Девушка Дибалы недавно опровергла информацию о том, что аргентинец в четвёртый раз сдал положительный тест на коронавирус.

Все новости
Борха Валеро: «Лаутаро нужен нам в „Интере“»
Сегодня, 07:34 Комментарии1
Хави: «Месси сможет играть до 37-39 лет»
Сегодня, 07:14 Комментарии9
Фигу: «За мою карьеру Манчини был одним из тех, кто унижал сильнее всего»
Сегодня, 06:27 Комментарии3
Хави: «Я мечтаю возглавить „Барсу“, но в январе был неподходящий момент»
Сегодня, 05:21 Комментарии6
Барнс: «Будет ли Мбаппе выполнять установки Клоппа в „Ливерпуле“?»
Сегодня, 00:10 Комментарии5
Дзанетти: «Быть частью истории „Интера“ – честь для меня»
Вчера, 23:22 ФотоКомментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:10
Потом будут вспоминать перерыв как самую лучшую часть жизни.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:31
Мы все соскучились. Здоровья!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:59
Но скучать придётся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:59
По нему скучают все...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100