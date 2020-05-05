Дибала: «Никогда бы не подумал, что буду так скучать по футболу»

Нападающий «Ювентуса» в прямом эфире инстаграма признался, что очень соскучился по футболу во время пандемии коронавируса.

Честно говоря, я никогда бы не подумал, что буду так сильно скучать по футболу и игровой практике. Я чувствую, как она нужна мне. Мне надо увидеться с моими одноклубниками и друзьями и хотя бы прикоснуться к мячу, потому что индивидуальные домашние тренировки – это не то же самое.

Мне нужно надеть свои бутсы, пробежаться, забить гол... Прошло уже слишком много времени без практики. Мы не знаем наверняка, когда вернёмся на поле. Это не похоже на отпуск, когда ты знаешь, что будешь отдыхать определённое количество времени.