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Хави: «Я мечтаю возглавить „Барсу“, но в январе был неподходящий момент»

сегодня, 05:21

Наставник «Аль-Садда», экс-полузащитник «Барселоны» Хави вновь высказался о своём возможном назначении в каталонский клуб.

В январе момент [для того, чтобы возглавить «Барселону»] был неподходящий.

Я беседовал с Эриком Абидалем (Прим. — спортивный директор «Барселоны») и Оскаром Грау (Прим. — генеральный директор «Барселоны»). У меня было очень выгодное предложение, но момент был неподходящим. Мне необходимо набрать побольше опыта. Тренировать «Барселону» – моя мечта. Я бы хотел, чтобы однажды это произошло, я говорил об этом много раз.

Нынешний наставник «Барселоны» Кике Сетьен недавно заявил, что желает Хави успеха на посту главного тренера «сине-гранатовых».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:29
А кто же мешает? Пожалуйста.
beefs
beefs
сегодня в 05:28
Ждём с нетерпением
d27awbddqpwr
d27awbddqpwr
сегодня в 05:27
Всяко лучше нынешнего колхозника будешь
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:27
Просто не предложили.
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