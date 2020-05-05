Хави: «Я мечтаю возглавить „Барсу“, но в январе был неподходящий момент»

Наставник «Аль-Садда», экс-полузащитник «Барселоны» Хави вновь высказался о своём возможном назначении в каталонский клуб.

В январе момент [для того, чтобы возглавить «Барселону»] был неподходящий.

Я беседовал с Эриком Абидалем (Прим. — спортивный директор «Барселоны») и Оскаром Грау (Прим. — генеральный директор «Барселоны»). У меня было очень выгодное предложение, но момент был неподходящим. Мне необходимо набрать побольше опыта. Тренировать «Барселону» – моя мечта. Я бы хотел, чтобы однажды это произошло, я говорил об этом много раз.