ГлавнаяНовости

Фигу: «За мою карьеру Манчини был одним из тех, кто унижал сильнее всего»

сегодня, 06:27

Экс-полузащитник «Интера» Луиш Фигу рассказал о своём отношении к бывшему наставнику миланского клуба Роберто Манчини, который ныне возглавляет сборную Италии.

Изначально у меня было хорошее время в «Интере», но период с Манчини был плохим.

За всю мою карьеру он был одним из тех людей, кто унижал меня сильнее всего. Я страдал. Мне уже было не 20, а 34-35 лет. И мне приходилось переживать ситуации, которые я не должен был испытывать.

Речь не о том, чтобы играть реже или чаще. В 34 года ты понимаешь, что тебе придётся с этим столкнуться. Но посылать тебя разминаться 85 минут, а затем выпускать на поле всего на три минуты, чтобы посмотреть, сможешь ли ты зажечь... Это не нормально.

Недавно Манчини заявил, что под его руководством «Интер» рано или поздно выиграл бы Лигу чемпионов.

Все новости
Хави: «Я мечтаю возглавить „Барсу“, но в январе был неподходящий момент»
Сегодня, 05:21 Комментарии4
Барнс: «Будет ли Мбаппе выполнять установки Клоппа в „Ливерпуле“?»
Сегодня, 00:10 Комментарии5
Дзанетти: «Быть частью истории „Интера“ – честь для меня»
Вчера, 23:22 ФотоКомментарии1
Луческу — о Кокорине: «„Зенит“ не может оставить игрока с тюремным прошлым»
Вчера, 22:28 Комментарии31
Луческу: «У „Зенита“ есть всё, но всё равно чего-то не хватает»
Вчера, 21:29 Комментарии9
Тебас: «Надеемся возобновить матчи Ла Лиги в июне и завершить сезон летом»
Вчера, 19:55 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 06:29
Зачем вспоминать о плохом.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100