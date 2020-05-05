Фигу: «За мою карьеру Манчини был одним из тех, кто унижал сильнее всего»

Экс-полузащитник «Интера» рассказал о своём отношении к бывшему наставнику миланского клуба , который ныне возглавляет сборную Италии.

Изначально у меня было хорошее время в «Интере», но период с Манчини был плохим.

За всю мою карьеру он был одним из тех людей, кто унижал меня сильнее всего. Я страдал. Мне уже было не 20, а 34-35 лет. И мне приходилось переживать ситуации, которые я не должен был испытывать.

Речь не о том, чтобы играть реже или чаще. В 34 года ты понимаешь, что тебе придётся с этим столкнуться. Но посылать тебя разминаться 85 минут, а затем выпускать на поле всего на три минуты, чтобы посмотреть, сможешь ли ты зажечь... Это не нормально.