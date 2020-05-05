Фигу: «За мою карьеру Манчини был одним из тех, кто унижал сильнее всего»

Экс-полузащитник «Интера» Луиш Фигу рассказал о своём отношении к бывшему наставнику миланского клуба Роберто Манчини, который ныне возглавляет сборную Италии.
Изначально у меня было хорошее время в «Интере», но период с Манчини был плохим.
За всю мою карьеру он был одним из тех людей, кто унижал меня сильнее всего. Я страдал. Мне уже было не 20, а 34-35 лет. И мне приходилось переживать ситуации, которые я не должен был испытывать.
Речь не о том, чтобы играть реже или чаще. В 34 года ты понимаешь, что тебе придётся с этим столкнуться. Но посылать тебя разминаться 85 минут, а затем выпускать на поле всего на три минуты, чтобы посмотреть, сможешь ли ты зажечь... Это не нормально.
Недавно Манчини заявил, что под его руководством «Интер» рано или поздно выиграл бы Лигу чемпионов.