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Гранквист: «Особняком в памяти стоит победа над „Реалом Сосьедад“»

сегодня, 11:25

Экс-капитан «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал о самых ярких моментах в российском клубе.

Ярких моментов было много. Но особняком стоит победа над «Реалом Сосьедад», когда мы впервые в истории «Краснодара» пробились в групповой этап Лиги Европы. Это был фантастический момент. Один из лучших матчей в истории «Краснодара».

Еще, конечно, помню поражение от «Ростова» по пенальти в финале Кубка России. Неприятное чувство. Думаю, мы были лучшей командой в тот вечер. Но иногда ты побеждаешь, иногда нет.

Ну и главные матчи в Лиге Европы против сильнейших команд тоже остались в памяти.

А еще я не могу забыть свой прощальный матч в составе «Краснодара», когда они выстригли газон в форме футболки с моим номером. Когда после игры публика прощалась со мной, это бы потрясающий эпизод, который навсегда запечатлелся в моей голове и в моем сердце.

Ранее Гранквист рассказал о времени, которое он провел в России. 

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:26
У каждого своя память...
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