Гранквист: «Особняком в памяти стоит победа над „Реалом Сосьедад“»

Экс-капитан «Краснодара» рассказал о самых ярких моментах в российском клубе.

Ярких моментов было много. Но особняком стоит победа над «Реалом Сосьедад», когда мы впервые в истории «Краснодара» пробились в групповой этап Лиги Европы. Это был фантастический момент. Один из лучших матчей в истории «Краснодара».

Еще, конечно, помню поражение от «Ростова» по пенальти в финале Кубка России. Неприятное чувство. Думаю, мы были лучшей командой в тот вечер. Но иногда ты побеждаешь, иногда нет.

Ну и главные матчи в Лиге Европы против сильнейших команд тоже остались в памяти.

А еще я не могу забыть свой прощальный матч в составе «Краснодара», когда они выстригли газон в форме футболки с моим номером. Когда после игры публика прощалась со мной, это бы потрясающий эпизод, который навсегда запечатлелся в моей голове и в моем сердце.