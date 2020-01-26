Чалов и Семёнов чаще всех проверялись на допинг в РПЛ

сегодня, 12:31

Нападающий ЦСКА и защитник «Ахмата» стали самыми тестируемыми РУСАДА футболистами РПЛ в 2019 году. С января по декабрь эти спортсмены трижды проходили проверку на допинг.

Чалов тестировался РУСАДА в январе, июне и июле, Семенов - дважды в марте и один раз в мае. В 2018 году Чалов проверялся на допинг четыре раза, Семенов - шесть.

По два раза проверялись РУСАДА в 2019 году Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов (оба - ЦСКА ); Юрий Газинский, Дмитрий Скопинцев и Магомед-Шапи Сулейманов (все - «Краснодар»); Александр Головин («Монако», Франция); Хызыр Аппаев и Георгий Мелкадзе (оба - ФК «Тамбов»); Роман Еременко, Алексей Ионов и Александр Зуев (все - ФК «Ростов»); Аяз Гулиев («Спартак»); Алексей Миранчук («Локомотив»); Ярослав Ракицкий («Зенит») и Вячеслав Грулев («Динамо»).

Напомним, что недавно форвард киевского «Динамо» провалил допинг-тест.