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Чалов и Семёнов чаще всех проверялись на допинг в РПЛ

сегодня, 12:31

Нападающий ЦСКА Федор Чалов и защитник «Ахмата» Андрей Семёнов стали самыми тестируемыми РУСАДА футболистами РПЛ в 2019 году. С января по декабрь эти спортсмены трижды проходили проверку на допинг.

Чалов тестировался РУСАДА в январе, июне и июле, Семенов - дважды в марте и один раз в мае. В 2018 году Чалов проверялся на допинг четыре раза, Семенов - шесть.

По два раза проверялись РУСАДА в 2019 году Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов (оба - ЦСКА); Юрий Газинский, Дмитрий Скопинцев и Магомед-Шапи Сулейманов (все - «Краснодар»); Александр Головин («Монако», Франция); Хызыр Аппаев и Георгий Мелкадзе (оба - ФК «Тамбов»); Роман Еременко, Алексей Ионов и Александр Зуев (все - ФК «Ростов»); Аяз Гулиев («Спартак»); Алексей Миранчук («Локомотив»); Ярослав Ракицкий («Зенит») и Вячеслав Грулев («Динамо»).

Напомним, что недавно форвард киевского «Динамо» провалил допинг-тест.

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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 12:44
Ясно.
minai
minai
сегодня в 12:39
Ну ладно Чалов - в ворота не может попасть с 2-х метров (понятно, что под таблетками). А Семёнов с виду вроде нормальный.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:38
Прально, зачем игроков команды с 10 места проверять, одного для отвода глаз) Хотя все же могли, и 10 место слишком высоко для них.
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