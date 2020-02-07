РУСАДА проверила на допинг пятерых игроков «Локомотива»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило футболистов «Локомотива».
Вратарь Гильерме и полузащитники Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Александр Коломейцев прошли тестирование на сборе в Испании, где команда находилась с 14 по 27 января.
РУСАДА прокомментировала событие:
Если тестирование планируется проводить на территории другого государства, то мы заказываем его национальному антидопинговому агентству этой страны, либо иностранным компаниям (IDTM, PWC).
Недавно «Соккер.ру» порассуждал о причинах провала «Локомотива» в концовке первой части сезона РПЛ.