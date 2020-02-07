ГлавнаяНовости

РУСАДА проверила на допинг пятерых игроков «Локомотива»

сегодня, 13:48

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило футболистов «Локомотива».

Вратарь Гильерме и полузащитники Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Александр Коломейцев прошли тестирование на сборе в Испании, где команда находилась с 14 по 27 января.

РУСАДА прокомментировала событие:

Если тестирование планируется проводить на территории другого государства, то мы заказываем его национальному антидопинговому агентству этой страны, либо иностранным компаниям (IDTM, PWC).

Недавно «Соккер.ру» порассуждал о причинах провала «Локомотива» в концовке первой части сезона РПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Чалов и Семёнов чаще всех проверялись на допинг в РПЛ
26 января Комментарии12
«Краснодар» - единственный клуб, чьи игроки проверялись на допинг в ноябре
25 декабря 2019 Комментарии17
ОфициальноКиевское «Динамо» выступило с заявлением о проблемах Беседина с допингом
20 декабря 2019 Комментарии15
Форвард киевского «Динамо» провалил допинг-тест
20 декабря 2019 Комментарии24
Российских футболистов не оказалось в «антидопинговом списке WADA»
09 декабря 2019 Комментарии10
«Локомотив» первым в РПЛ провел семинар по антидопинговому обеспечению
10 сентября 2019 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Не спартак
Не спартак
сегодня в 14:37
Спартак нужно чаще проверять, особенно, после прогулок по пустыне.
beefs
beefs
сегодня в 13:55
Началось...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100