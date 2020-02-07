РУСАДА проверила на допинг пятерых игроков «Локомотива»

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сегодня, 13:48

Российское антидопинговое агентство ( РУСАДА ) проверило футболистов «Локомотива».

Вратарь Гильерме и полузащитники , , и прошли тестирование на сборе в Испании, где команда находилась с 14 по 27 января.

РУСАДА прокомментировала событие:

Если тестирование планируется проводить на территории другого государства, то мы заказываем его национальному антидопинговому агентству этой страны, либо иностранным компаниям (IDTM, PWC ).