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Тимощук: «Давид Луис лечил заднюю поверхность бедра на базе „Зенита“»

сегодня, 23:21
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о дружбе с защитником «Арсенала» Давидом Луисом.

Мы сдружились потому, что он очень общительный. Всегда дружелюбно настроен, никогда не проигнорирует, старается ответить. Мы на отдыхе встретились в Эмиратах, в одной гостинице жили. Он всегда какие-то дружеские матчи там проводит. Меня позвал, сыграли в одной команде. У него еще папа играл нападающего. Еще было два игрока из Чемпионшипа, один из Премьер-лиги. А знали мы друг друга с тех пор, как Давид еще игроком ПСЖ приезжал к нам на базу в Удельную, заднюю поверхность бедра лечить после того, как они «Барсе» проиграли.  

На самом деле он сильный футболист, с хорошим стержнем. Левая у него хорошая. Один из топовых защитников мирового футбола. Да, ошибки у него бывают, но игроки, у которых хорошо развита техника, иногда выходят за грань допустимого риска, это нормально. Тот же ван Дейк старается всегда действовать аккуратно, не вступает в те единоборства, которые дают преимущество быстрому оппоненту. Накрывает в «ближнем бою». 

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 23:46
Толика интересно послушать
drug01
drug01
сегодня в 23:35
Есть что вспомнить,это хорошо!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 23:24
Главное вылечил
shlomo
shlomo
сегодня в 23:22
Пусть быстрее вылечивает
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