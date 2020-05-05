Тимощук: «Давид Луис лечил заднюю поверхность бедра на базе „Зенита“»

Тренер «Зенита» рассказал о дружбе с защитником «Арсенала» .

Мы сдружились потому, что он очень общительный. Всегда дружелюбно настроен, никогда не проигнорирует, старается ответить. Мы на отдыхе встретились в Эмиратах, в одной гостинице жили. Он всегда какие-то дружеские матчи там проводит. Меня позвал, сыграли в одной команде. У него еще папа играл нападающего. Еще было два игрока из Чемпионшипа, один из Премьер-лиги. А знали мы друг друга с тех пор, как Давид еще игроком ПСЖ приезжал к нам на базу в Удельную, заднюю поверхность бедра лечить после того, как они «Барсе» проиграли.

На самом деле он сильный футболист, с хорошим стержнем. Левая у него хорошая. Один из топовых защитников мирового футбола. Да, ошибки у него бывают, но игроки, у которых хорошо развита техника, иногда выходят за грань допустимого риска, это нормально. Тот же ван Дейк старается всегда действовать аккуратно, не вступает в те единоборства, которые дают преимущество быстрому оппоненту. Накрывает в «ближнем бою».