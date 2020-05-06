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Гослинг: «Я очень рад, что обосновался в „Борнмуте“»

сегодня, 10:17

Полузащитник «Борнмута» Дэн Гослинг признался, что ничего не хочет менять в своей жизни. 

Я очень уважаю всех в клубе: председателя, главного исполнительного директора, тренерский штаб. Я очень рад, что обосновался здесь. 

Мой малыш в сентябре уже должен идти в школу. Мы ходим с собакой на прогулки по пляжу. Нам очень повезло, что мы живем здесь. 

Это образ жизни, который нас устраивает. Не так уж и много таких потрясающих мест, где ты можешь воспитывать своих детей.

Действующий контракт Гослинга с «Борнмутом» рассчитан до 2021 года.  

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:20
И это наверное очень хорошо
beefs
beefs
сегодня в 10:19
это хорошо, когда нравится
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