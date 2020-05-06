Гослинг: «Я очень рад, что обосновался в „Борнмуте“»

Полузащитник «Борнмута» Дэн Гослинг признался, что ничего не хочет менять в своей жизни.
Я очень уважаю всех в клубе: председателя, главного исполнительного директора, тренерский штаб. Я очень рад, что обосновался здесь.
Мой малыш в сентябре уже должен идти в школу. Мы ходим с собакой на прогулки по пляжу. Нам очень повезло, что мы живем здесь.
Это образ жизни, который нас устраивает. Не так уж и много таких потрясающих мест, где ты можешь воспитывать своих детей.
Действующий контракт Гослинга с «Борнмутом» рассчитан до 2021 года.