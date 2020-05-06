Гослинг: «Я очень рад, что обосновался в „Борнмуте“»

Полузащитник «Борнмута» признался, что ничего не хочет менять в своей жизни.

Я очень уважаю всех в клубе: председателя, главного исполнительного директора, тренерский штаб. Я очень рад, что обосновался здесь.

Мой малыш в сентябре уже должен идти в школу. Мы ходим с собакой на прогулки по пляжу. Нам очень повезло, что мы живем здесь.

Это образ жизни, который нас устраивает. Не так уж и много таких потрясающих мест, где ты можешь воспитывать своих детей.