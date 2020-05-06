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Фабрегас: «Мбаппе хорошо вписался бы в „Реал“»

сегодня, 10:02

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о таланте нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе

Мбаппе — один из нападающих, с которыми мне хотелось бы сыграть в одной команде. У него есть определенные качества, он очень голоден до голов...

Он парень, который хочет стать лучшим. Наблюдать за его игрой — удивительное чувство. Он хорошо вписался бы в «Реал». И в «Барселону» тоже, но я думаю, что он особенно заиграл бы в Мадриде.

Ранее Фабрегас прокомментировал решение властей Франции досрочно завершить чемпионат страны по футболу. 

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Руто
Руто
сегодня в 10:23
Да нет да
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 10:20
Ну куда там "какому-то" Фебрегасу в понимании футбола тягаться с самим mihaluch....
beefs
beefs
сегодня в 10:18
он впишется в любую приличную команду
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:04
навряд бы вписался.
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