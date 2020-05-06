Фабрегас: «Мбаппе хорошо вписался бы в „Реал“»

Полузащитник «Монако» поделился мнением о таланте нападающего ПСЖ .

Мбаппе — один из нападающих, с которыми мне хотелось бы сыграть в одной команде. У него есть определенные качества, он очень голоден до голов...

Он парень, который хочет стать лучшим. Наблюдать за его игрой — удивительное чувство. Он хорошо вписался бы в «Реал». И в «Барселону» тоже, но я думаю, что он особенно заиграл бы в Мадриде.