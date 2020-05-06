Патрик: «„Лацио“ не принял бы решение о досрочном завершении сезона»

Защитник «Лацио» Патрик поделился мнением о возможном возобновлении сезона в Серии А.

Мы не боимся, с правильными предосторожностями мы должны вернуться на поле. Футбол ничем не отличается от любой другой работы, мы уже два месяца дома и хотим вернуться к работе. Если все остальное возвращается в нормальное русло, то почему бы и нет?

Мы бы не приняли досрочного завершения сезона, как во Франции. Это исторический момент для «Лацио», мы проводим фантастический сезон. Они не могут назначить титул, есть еще 12 игр, которые нужно пройти.