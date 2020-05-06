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Сетьен: «Хотим выиграть Примеру и Лигу чемпионов, отыграв все матчи»

сегодня, 09:09

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о возможном возобновлении сезона и дальнейших планах команды.

Хотим вернуться к нормальной жизни, мы все очень сильно пострадали от того, что произошло, от последствий, которые ко всему привели. Мы вернемся и будем работать над тем, что не могли делать в домашних условиях. Удаленные тренировки стали для нас новым процессом, но тренеры по фитнесу следили за всеми моментами в тренировках.

Что касается возвращения к тренировкам, все тренеры согласились, что многое сейчас непонятно, но в скором времени все вернется на свои места. У нас есть два соревнования, которые действительно мотивируют, будет легко добиться от команды мотивации, так как в течение короткого промежутка времени на кону будут стоять два трофея. Мы хотели бы завершить сезон в Примере и выиграть его, то же самое и в Лиге Чемпионов.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 09:15
Правильное желание!
drug01
drug01
сегодня в 09:11
Желание хорошее удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:10
Правильное желание ,надо играть...
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