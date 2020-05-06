Меркель объявила о возобновлении чемпионата Германии в мае

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сегодня, 17:22

Власти Германии, как и ожидалось, официально одобрили возобновление сезона Бундеслиги в рамках текущего месяца.

Отмечается, что лига сама должна выбрать дату, когда пройдут первые матчи (либо 15, либо 22 мая). Но наиболее вероятным считается возобновление турнира 15 мая.