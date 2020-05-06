Меркель объявила о возобновлении чемпионата Германии в мае

Власти Германии, как и ожидалось, официально одобрили возобновление сезона Бундеслиги в рамках текущего месяца.
Отмечается, что лига сама должна выбрать дату, когда пройдут первые матчи (либо 15, либо 22 мая). Но наиболее вероятным считается возобновление турнира 15 мая.
Вот теперь поймут что поспешили))
Вот теперь поймут что поспешили))
Хоть какая-то отдушина в связи с этой вакханалией.
Очередь за другими странами!
Хоть какая-то отдушина в связи с этой вакханалией.
Очередь за другими странами!
Походу и все остальные возобновят,кроме тухлой ЛИГИ 1
Походу и все остальные возобновят,кроме тухлой ЛИГИ 1