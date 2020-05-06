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Меркель объявила о возобновлении чемпионата Германии в мае

сегодня, 17:22

Власти Германии, как и ожидалось, официально одобрили возобновление сезона Бундеслиги в рамках текущего месяца.

Отмечается, что лига сама должна выбрать дату, когда пройдут первые матчи (либо 15, либо 22 мая). Но наиболее вероятным считается возобновление турнира 15 мая.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:59
Быстрей бы уж......Жаль что без зрителей...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 17:58
Жабоеды в своем стиле -сдались первыми))
Вот теперь поймут что поспешили))
andrefino13
andrefino13 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 17:56
Разабьют поле на квадраты, чтобы держали расстояние и будет новый вид футбола, корона футбол.)))
andrefino13
andrefino13
сегодня в 17:53
А как же Франция??? Надеюсь тоже одумаются
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:44
Посмотрим как будет в Германии.
makkie
makkie
сегодня в 17:35
Молодец, бабуля!)
Хоть какая-то отдушина в связи с этой вакханалией.
Очередь за другими странами!
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 17:29
ВИА! наконец то!!!
Походу и все остальные возобновят,кроме тухлой ЛИГИ 1
shlomo
shlomo
сегодня в 17:23
То же соскучилась по футболу
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