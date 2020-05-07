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Игрок «Кадиса»: «Я не выйду на поле и откажусь от зарплаты»

сегодня, 07:40

Полузащитник «Кадиса» Фальи Хименес дополнил свои слова об отказе выходить на поле во время пандемии коронавируса.

Может показаться, что я выставляю себя каким-то подлецом. Но, на самом деле, я просто очень боюсь за здоровье моей жены и дочерей. Я отказался получать зарплату в случае, если я не буду работать. Это было бы нечестно с моей стороны. Несмотря на то, что президент клуба пообещал платить мне.

Я боюсь, что могу кого-нибудь заразить. Если что-то случится с этим человеком, это уничтожит меня.

Здоровье моей семьи важнее денег и всего остального. Я всю жизнь был беден и оставался счастливым. В Сегунде Б я получал 98 евро и был очень счастлив, потому что мог наслаждаться моей страстью [игрой в футбол]. Теперь я живу как маркиз, хоть и не зарабатываю миллионы евро.

Есть много других футболистов, которые разделяют моё мнение, но не осмеливаются [его озвучить]. 

Президент клуба может поступить со мной так, как только захочет, я это приму. Здоровье моих дочерей стоит всех миллионов мира.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:47
Параноики тоже встречаются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:41
От этого выиграют все. Так думаю...
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