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Эррера о чемпионстве ПСЖ: «Честно говоря, я не праздновал»

сегодня, 02:37

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера признался, что не стал праздновать победу, когда ПСЖ был объявлен чемпионом Франции после досрочного завершения Лиги 1.

Честно говоря, я не праздновал эту победу. Я люблю футбол, но предпочитаю играть в него и завоёвывать трофеи на поле.

Надеюсь, мы ещё сможем побороться за победу в кубковых турнирах, которые нам предстоит разыграть на поле при болельщиках. Давайте также посмотрим, удастся ли нам побороться за Лигу чемпионов.

По правде говоря, очень грустно завоёвывать свой первый чемпионский титул подобным образом.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 02:40
Чемпионство ПСЖ можно вообще не праздновать и так всё понятно.
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