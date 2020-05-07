Президент «Лиона» всё ещё надеется на возобновление сезона во Франции

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола вновь выступил с предложением доиграть чемпионат Франции, несмотря на то, что сезон уже был официально завершён досрочно.

Мы выбрали не тот путь. Возможно, ещё не поздно попытаться сделать что-нибудь последовательное, учитывая то, что происходит по всей Европе. У нас есть время до конца августа и, возможно, до сентября, чтобы закончить сезон.

Я сделал небольшой подсчёт: потери французского футбола могут составить € 700 млн из-за этого решения. Сегодня утром я участвовал в предварительном совете Европейской ассоциации клубов с президентами клубов всех стран. Ни одна из основных стран, являющихся нашими конкурентами в Лиге чемпионов, не выразила сомнений в способности своих клубов возобновить сезон. Пока есть жизнь, есть и надежда. Для всех разумных людей сегодня был достигнут очень важный рубеж.