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Сиани: «Ибрагимович сказал, что ненавидел 4 игроков. Один из них – Кавани»

сегодня, 03:09

У нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича были тяжёлые отношения с форвардом Эдинсоном Кавани, когда они вместе выступали за «Пари Сен-Жермен». Об этом рассказал бывший одноклубник шведа, защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Микаэль Сиани.

Мы со Златаном были приятелями в «Гэлакси». Я расспрашивал его об отношениях с Лораном Бланом. Но с ним у него не было проблем. Единственным человеком, с которым Златан не ладил в ПСЖ, был Кавани.

Ибрагимович сказал мне, что за свою карьеру ненавидел трёх-четырёз игроков, и Кавани был одним из них.

Ранее сообщалось, что будущее Ибрагимовича в «Милане» будет зависеть от того, останется ли в клубе главный тренер команды Стефано Пиоли.

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