Сабитов: «В Латвии клубам возмещают расходы на зарплату футболистам»

Тренер , работающий ассистентом Олега Кононова в «Риге», рассказал о помощи правительства Латвии футболу во время приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

Могу говорить только о футбольной сфере. Естественно, чемпионат пока поставлен на паузу. Знаю, что на данный момент три или четыре клуба уже получили помощь из бюджета на выплату заработной платы футболистов, так как они работники, которые вынуждены пока сидеть без дела. Думаю, что рассчитаются в итоге со всеми.

Не надо забывать, что в Латвии игроки получают не такие деньги, как в России. По латвийским меркам – доходы чуть выше среднего. Наверное, раз уж футболу государство помогает, то и остальные сферы также имеют какие-то дотации. Насколько знаю, наш клуб пока не получил компенсации, но все равно зарплату перечисляют исправно, никто ничего не урезал.

Во-первых, не забывайте, что мы играем по схеме «весна-осень», поэтому, слава богу, у нас нет таких проблем, какие сейчас испытывает большинство стран. 13 марта у нас должна была состояться игра первого тура.

Здорово поработали на сборах, заложили необходимый фундамент. Хотим продолжить славные традиции клуба. Не надо забывать, что «Рига» – действующий чемпион Вирслиги и обладатель Кубка. Есть задача повторить успех, плюс поставили дополнительную цель – попасть в групповой этап Лиги чемпионов или Лиги Европы.