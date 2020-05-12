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Отец Жерсона: «Слава Богу, нам удалось уйти из „Ромы“»

сегодня, 09:27

Отец и агент полузащитника «Фламенго» Жерсона рассказал о карьере бразильского игрока в «Роме» и дальнейшем переходе в клуб из Рио-де-Жанейро.

Жерсон мог перейти в «Барселону», но они хотели заплатить лишь €8 млн. И, поскольку «Флуминенсе» действительно нужны были деньги, мы решили заключить сделку с «Ромой», учитывая, что они предложили €16 млн. Они хотели, чтобы он подписал контракт с соответствующим агентом. Мы даже не могли найти дом, чтобы переехать. Мы останавливались в отеле в течение трех месяцев. Всякий раз, когда мы пытались арендовать место, нам приходилось говорить с бизнесменом, чье имя я даже не хочу называть. Нам удалось разобраться с этим только после того, как мы поговорили с Тотти и взяли одну из его квартир.

Я помню, как Джерсон забил два гола в ворота «Фиорентины», но после этого он больше никогда не играл.

Однажды они заставили его играть на фланге, не давая ему никакой подготовки. Слава Богу, нам удалось уйти из «Ромы».

Никто раньше не знал об интересе со стороны «Арсенала», но теперь, когда я говорю это, все будут знать. Дортмундская «Боруссия»  и «Тоттенхэм» также следят за ним, но пока речь идет только об интересе.

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чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 09:40
Пес
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:37
Облегчало одним словом.
drug01
drug01
сегодня в 09:36
Все могло бы быть
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