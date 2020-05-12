ГлавнаяНовости

Ди Канио: «Эриксен ленив, если кто-то еще не понял этого»

сегодня, 10:00

Итальянский тренер Паоло Ди Канио прокомментировал переход полузащитника Кристиана Эриксена в «Интер»

Я скажу вам, что «Интер» подписал ленивого игрока. Эриксен очень ленив, если кто-то еще не понял этого. Ему нравится бегать с мячом, но он возвращается в оборону только для соблюдения инструкций тренера. Если Конте не использует его в чемпионате, где очень низкий темп игры, то это о чем-то говорит. На чужой половине поля он может изменить ход игры, это правда. Удары, голевые передачи, дриблинг — это лучшее, чем он обладает.

Все новости
Бутко — о переходе в «Амкар»: «Понимал, что Россия — агрессор»
Сегодня, 11:49
Пинамонти: «Хочу заявить о себе в „Интере“»
Сегодня, 11:24 Комментарии4
Агент Орсолини заявил об интересе со стороны «Наполи» к игроку
Сегодня, 11:15 Комментарии3
Сабитов: «В Латвии клубам возмещают расходы на зарплату футболистам»
Сегодня, 10:46 Комментарии5
Матри: «Не ожидал, что „Лацио“ так быстро достигнет вершины»
Сегодня, 10:40 Комментарии4
«Фиорентина» выступает против дополнительных замен во время матчей
Сегодня, 10:28 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 12:15
Да практически все АПЛовцы перейдя в континентальную Европу - лентяи!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:25
Как бы то ни было места в основном составе, столь вроде бы долгожданному Эриксену пока не нашлось.
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 11:15
Дровина.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:17
Ну а вдруг заиграет и не будет лениться...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:05
Заметил то, что не видят специалисты.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:02
Субъективное мнение.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100