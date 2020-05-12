Ди Канио: «Эриксен ленив, если кто-то еще не понял этого»

Итальянский тренер прокомментировал переход полузащитника в «Интер».

Я скажу вам, что «Интер» подписал ленивого игрока. Эриксен очень ленив, если кто-то еще не понял этого. Ему нравится бегать с мячом, но он возвращается в оборону только для соблюдения инструкций тренера. Если Конте не использует его в чемпионате, где очень низкий темп игры, то это о чем-то говорит. На чужой половине поля он может изменить ход игры, это правда. Удары, голевые передачи, дриблинг — это лучшее, чем он обладает.