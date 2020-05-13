Виалли — о своей болезни: «Физически я чувствую себя хорошо»

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии рассказал о своем здоровье. Напомним, что недавно экс-футболист вылечился от рака.

Физически я чувствую себя хорошо. Я думаю, что мои мышцы вернулись. Я тренируюсь через день с моей женой. Но я все еще очень напуган и очень озабочен.

Каждый раз, когда вы просыпаетесь или ложитесь спать с небольшим недомоганием или температурой, то думаете, что снова рак вернулся. От этих мыслей просто так не избавиться.

Я никогда не думал, что я непобедим, я знал, что я просто человек. Но никто не хочет столкнуться с подобным. Однако вы должны рассматривать эту болезнь как способ узнать себя лучше - какими вы были, какие вы есть и каким вы хотите быть в будущем.