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Виалли — о своей болезни: «Физически я чувствую себя хорошо»

13 мая 2020, 14:52

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Виалли рассказал о своем здоровье. Напомним, что недавно экс-футболист вылечился от рака. 

Физически я чувствую себя хорошо. Я думаю, что мои мышцы вернулись. Я тренируюсь через день с моей женой. Но я все еще очень напуган и очень озабочен.

Каждый раз, когда вы просыпаетесь или ложитесь спать с небольшим недомоганием или температурой, то думаете, что снова рак вернулся. От этих мыслей просто так не избавиться.

Я никогда не думал, что я непобедим, я знал, что я просто человек. Но никто не хочет столкнуться с подобным. Однако вы должны рассматривать эту болезнь как способ узнать себя лучше - какими вы были, какие вы есть и каким вы хотите быть в будущем.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
13 мая в 14:53
Здоровья....и пусть все будет хорошо
beefs
beefs
13 мая в 14:53
это очень хорошо, поздравляем
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