Санчес: «„Ливерпуль“ навсегда останется чемпионом с пометкой»

Бывший тренер сборной Северной Ирландии поделился мнением о чемпионстве «Ливерпуля» в АПЛ в сложившейся ситуации с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Думаю, «Ливерпуль» можно объявить чемпионом, но они навсегда останутся чемпионами с пометкой.

По иронии судьбы, Клопп был менеджером, который больше, чем кто-либо другой, настаивал на зимнем перерыве, и поскольку у них был этот перерыв в сезоне, «Ливерпуль» потерял весь свой импульс, а утрата формы и время, потраченное на сезон, означает, что они могли бы уже выиграть Лигу, если бы у них не было этого перерыва.

Если лига не будет завершена, я не думаю, что кто-то будет возражать против того, чтобы они были чемпионами, поскольку они так далеко впереди на вершине, но всегда будет эта отметка против них, потому что они никогда не переступали финишную черту.