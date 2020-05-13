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Санчес: «„Ливерпуль“ навсегда останется чемпионом с пометкой»

13 мая 2020, 14:32

Бывший тренер сборной Северной Ирландии Лоури Санчес поделился мнением о чемпионстве «Ливерпуля» в АПЛ в сложившейся ситуации с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Думаю, «Ливерпуль» можно объявить чемпионом, но они навсегда останутся чемпионами с пометкой.

По иронии судьбы, Клопп был менеджером, который больше, чем кто-либо другой, настаивал на зимнем перерыве, и поскольку у них был этот перерыв в сезоне, «Ливерпуль» потерял весь свой импульс, а утрата формы и время, потраченное на сезон, означает, что они могли бы уже выиграть Лигу, если бы у них не было этого перерыва.

Если лига не будет завершена, я не думаю, что кто-то будет возражать против того, чтобы они были чемпионами, поскольку они так далеко впереди на вершине, но всегда будет эта отметка против них, потому что они никогда не переступали финишную черту.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
13 мая в 15:47
Не знаю как мистер Санчес, но когда Ливерпуль, Лидс и т.д хотят завершить сезон, люди вроде мистера Линикера говорят, что они не заботятся о жизни других, но сами же говорят, что если отдать титул, то он будет со звездочкой, просто завершите сезон, и тогда не будет титула со звездочкой, но те, кто говорит про титул со звездочкой сами против этого, а аннулирование сезона даже не стоит на повестке дня.
амурец
амурец
13 мая в 15:16
АПЛ можно и завершить к сожалению Ливер догнать ни кто не в состоянии даже если и продолжить АПЛ
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 15:07
ты странно говоришь)))
drug01
drug01
13 мая в 14:40
А мы и не спорим......
ДАША Д
ДАША Д
13 мая в 14:33
Ливерпуль чемпион по праву сильного.
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