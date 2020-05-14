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Кейн стал титульным спонсором клуба «Лейтон Ориент»

вчера, 21:36

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн стал титульным спонсором футболок клуба «Лейтон Ориент».

Как сообщается, Кейн будет спонсировать три комплекта формы клуба. На домашней форме будет написана благодарность врачам (за их работу в период пандемии коронавируса), на гостевой форме «Лейтон Ориент» будет логотип клиники, которая оказывает помощь неизлечимо больным, а на резервной — название организации, которая занимается темами психического здоровья. «Лейтон Ориент» будет отдавать форварду «Тоттенхэма» 10% с продажи футболок.

Клуб, выступающий в четвертой по силе английской лиге, был командой, в которой Кейн дебютировал в футболе 15 января 2011 года, выйдя на замену в матче с «Рочдейлом».

Напомним, что Харри Кейн все еще остается главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:44
очень интересно)) вот только на сколько игрушки хватит))
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:31
Оригинальное решение.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:19
Красавчик Кейн что не забывает клуб который дал ему путь в футбол. За это уваженее ему.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:42
Неплохая подработка.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:39
Кейн - это имя!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:39
Пошёл на дополнительные заработки
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 21:39
Ну хоть не чипсы
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