Кейн стал титульным спонсором клуба «Лейтон Ориент»

Форвард «Тоттенхэма» стал титульным спонсором футболок клуба «Лейтон Ориент».

Как сообщается, Кейн будет спонсировать три комплекта формы клуба. На домашней форме будет написана благодарность врачам (за их работу в период пандемии коронавируса), на гостевой форме «Лейтон Ориент» будет логотип клиники, которая оказывает помощь неизлечимо больным, а на резервной — название организации, которая занимается темами психического здоровья. «Лейтон Ориент» будет отдавать форварду «Тоттенхэма» 10% с продажи футболок.

Клуб, выступающий в четвертой по силе английской лиге, был командой, в которой Кейн дебютировал в футболе 15 января 2011 года, выйдя на замену в матче с «Рочдейлом».

Very proud to announce that I'm supporting the club that gave me my first pro start and three amazing causes by sponsoring @leytonorientfc's shirts for the 2020/21 season. pic.twitter.com/hTh1M7xNf3