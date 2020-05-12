Футбольная империя. 8 падаванов «Манчестер Сити»

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12 мая 2020, 22:07

На днях компания City Football Group, владеющая «Манчестер Сити», приобрела девятый футбольный клуб. «Соккер.ру» — о большой и необычной футбольной семье.

City Football Group (далее — CFG) – это холдинговая компания, управляющая футбольными клубами, которые принадлежат Abu Dhabi United Group (ADUG). Изначальная идея состояла в том, чтобы обзавестись клубом на каждом континенте, причем каждый клуб должен быть «городским» — «Сити». Флагман этой футбольной общины — «Манчестер Сити», а после свежей сделки по приобретению CFG бельгийского «Ломмела» у действующих чемпионов Англии стало восемь братьев и сестер. Или падаванов — это уж с какой стороны посмотреть. Кто же они такие?

«Нью-Йорк Сити»

В 2012-м «Манчестер Сити» выиграл первый чемпионский титул за 44 года в захватывающей концовке сезона, который вроде бы должен был остаться за МЮ . В том же году «горожане» назначали бывшего вице-президента «Барселоны» Феррана Сориано своим новым генеральным директором, а Чики Бегиристайна пригласили на пост спортивного директора. Помимо прочего, это были первые шаги, чтобы однажды заманить на «Этихад» Пепа Гвардиолу.

Сориано уже в качестве официального лица «Ман Сити» продолжил диалог с комиссаром МЛС Доном Гарбером (контакт был установлен, когда Ферран еще работал в «Барселоне») о приобретении футбольной франшизы. В итоге, «Манчестер Сити» (80%) и бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз» стали инвесторами, выкупили франшизу и открыли футбольный клуб «Нью-Йорк Сити» в Большом Яблоке.

Спортивным директором в новорожденном клубе стал бывший игрок МС и сборной США Клаудио Рейна, а тренером стал Патрик Виейра, завершавший карьеру в «Сити» и метивший в будущем на пост главного тренера английского гранда. Связь между «Нью-Йорк Сити» и «Манчестер Сити» проявилась особенно ярко, когда Фрэнк Лэмпард после ухода из «Челси» вроде бы подписал контракт с американским клубом, но сезон провел на «Этихаде». Потом Фрэнки все же доехал до Нью-Йорка, засветились в этом клубе также чемпионы мира Андреа Пирло и Давид Вилья.

«Мельбурн Сити»

Из Северной Америки — в Австралию. Команда австралийской А-Лиги присоединилась к семье «Сити» в январе 2014-го, собственно, после этого началось формирование холдинговой компании CFG. Прежде команда из штата Виктория была известна под названием «Мельбурн Харт». Фанаты переименование не оценили, но без внезапно свалившихся на голову новых владельцев, которым клуб достался всего лишь за 8 млн фунтов стерлингов, все могло закончиться печальным развалом.

А так в «Мельбурн» приехал доигрывать Тим Кэйхилл, Давид Вилья был переброшен в Австралию с нью-йоркского проекта, Дэмиен Дафф и Томас Соренсен тоже отметились. В «Мельбурне» был взращен и отправлен в «Манчестер Сити» Аарон Муй, который впоследствии перебрался в «Хаддерсфилд», пополнив казну «горожан» на 8 млн фунтов — та же сумма, за которую за пару лет до этого был приобретен целый клуб из Австралии.

«Йокогама Ф. Маринос»

В мае 2014-го CFG объявилась в Азии, выкупив 20% клуба Джей-Лиги «Йокогама Ф. Маринос». Это первый миноритарный пакет акций футбольного клуба у City Football Group, 80% акций «Йокогамы» по сей день принадлежат автомобильному гиганту Nissan. В 2019 году японский клуб выиграл чемпионский титул впервые за 15 лет, а прошлым летом «Манчестер Сити» гостил в Японии и обыграл братский клуб со счетом 3:1. Кстати, у CFG сложились очень тесные связи с Nissan, который является официальным автомобильным партнером «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола — посол Nissan, а Яя Туре и Серхио Агуэро снимались в рекламе японских автомобилей этой марки.

«Монтевидео Сити Торке»

В 2007 году уругвайский бизнесмен Рауль Акино Рейносо основал «Клуб Атлетико Торке», который спустя 10 лет вошел в «городскую» семью, сменив эмблему и стратегию развития. CFG использует уругвайский клуб в качестве большого скаутского центра в Южной Америке, причем «Торке» — не единственная такая база в ЮА, есть еще «Атлетико Венесуэла». Только этот клуб не был приобретен с потрохами, он как бы аутсорсер «Манчестер Сити», работающий по методичкам скаутов CFG, имеющий доступ к их информации и извлекающий из этого выгоду. Два клуба-сателлита в Южной Америке, пусть даже официально входит в семью только один из них, выдает стремление засекать новых Агуэро и Суаресов как можно раньше.

«Жирона»

В 2015-м «Манчестер Сити» помог «Жироне» подписать Флориана Лежена: каталонский клуб вел борьбу за француза с несколькими клубами, а тяжеловесные «горожане» всех растолкали, подписали Лежена и отправили его на правах аренды в «Жирону». Ухаживание началось. Позже «горожане» одолжили каталонцам своих юных звезд — Чидибере Нвакали и Пабло Маффео, а также Рубена Собрино, которого «Жирона» даже в смелых снах не могла себе позволить.

Вскоре CFG узаконила партнерство с «Жироной», выкупив 44.3% акций у Media Base Sports (MBS), компании Пере Гвардиолы, младшего брата Хосепа Гвардиолы. Во-первых, City Football Group получила футбольный плацдарм в Испании, во-вторых, что даже более важно, благодаря этой сделке боссы «Манчестер Сити» втерлись в доверие к Пере Гвардиоле и получили в его лице рычаг воздействия на Пепа, который как раз рассматривал варианты продолжения карьеры в свете скорого ухода из «Баварии». Приобретение акций «Жироны» должно было помочь заманить Гвардиолу на «Этихад». Как вы знаете, это сработало.

«Сычуань Цзюню»

В 2015-м президент Китая Си Цзиньпин посетил Манчестер и сфотографировался с тогдашним премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и с футбольным лицом города Серхио Агуэро. Ходили слухи, что Си Цзиньпин, сыгравший огромную роль в китайской футбольной революции, как-то поспособствовал приобретению City Football Group китайской команды.

Но это будет позже, а до этого оцененная на тот момент в 3 миллиарда долларов CFG продала 13% своих акций китайским компаниям China Media Capital и CITIC Capital за 400 миллионов долларов, в результате этой сделки в совет директоров CFG вошел китайский миллиардер Ли Руиган. С такими связями в Поднебесной ничего не стоило в феврале 2019 года приобрести клуб «Сычуань Цзюню» из третьей лиги. В будущем CFG рассчитывает сделать из «Сычуаня» мостик для лучших китайских игроков в Европу и расширять с его помощью свои коммерческие программы в Китае.

«Мумбаи Сити»

В ноябре 2019-го команда из Индийской Суперлиги вошла в семью «Сити». Любопытно, что основанный в 2014 году клуб успели потренировать бывшие футболисты «Манчестер Сити» — Питер Рид и Николя Анелька. Пока в жизни «Мумбаи Сити» не произошло глобальных изменений, кроме прихода Etihad в качестве титульного спонсора и Puma в качестве технического спонсора.

«Ломмел»

Новых Компани и Де Брюйне в Бельгии для «Манчестер Сити» будет искать теперь «Ломмел», который станет еще одним скаутским проектом. Кстати, старина Венсан может быть приглашен в «Ломмел» главным тренером. На сегодняшний день City Football Group, по словам Феррана Сориано, интересует развитие сети клубов-наблюдателей, таких как «Ломмел» и «Торке», а также долгосрочные инвестиции в команды из стран, где популярность футбола будет расти, как в Индии. Тем не менее продолжают циркулировать слухи о новых кандидатах в «городскую» семью: французском «Сент-Этьене», португальской «Боавиште» и даже команде из малайзийской Суперлиги. Новые члены в этом братстве точно появятся.