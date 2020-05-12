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Сделка по покупке «Ньюкасла» саудовцами под угрозой срыва

сегодня, 08:09

По информации The Guardian, сделка по покупке «Ньюкасла» саудовскими бизнесменами находится под угрозой срыва.

Источник сообщает, что после договоренности между нынешним владельцем клуба Майком Эшли и представителями Саудовской Аравии, документы были отправлены юристам АПЛ

В свою очередь юристы Премьер-Лиги рассматривают информацию, которая, как говорят, устанавливает прочную связь между саудовским правительством и доморощенным пиратским телевидением и потоковым сервисом, который предлагает незаконный доступ к спортивным мероприятиям, включая английский футбол, Уимблдон и кубок шести Наций, на платформе BeoutQ.

Таким образом, продажа «Ньюкасла» откладывается на неопределенный срок, а в будущем может быть и отменена руководством АПЛ.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:15
Куча переходов сразу сорвётся.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:12
Не даром юристы свой хлеб едят.
112910415
112910415
сегодня в 08:59
такой внезапный поворот случается в анекдотах,
там это бывает смешно ...
VIPded
VIPded
сегодня в 08:44
Ну вот... А то уже собрались три состава накупить...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:42
Коронавирус, ёпта! Ща цены упадут на всё...
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 08:19
ща терь за нбюкасл юудут часами то купят то нет
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