Сделка по покупке «Ньюкасла» саудовцами под угрозой срыва

По информации The Guardian, сделка по покупке «Ньюкасла» саудовскими бизнесменами находится под угрозой срыва.
Источник сообщает, что после договоренности между нынешним владельцем клуба Майком Эшли и представителями Саудовской Аравии, документы были отправлены юристам АПЛ.
В свою очередь юристы Премьер-Лиги рассматривают информацию, которая, как говорят, устанавливает прочную связь между саудовским правительством и доморощенным пиратским телевидением и потоковым сервисом, который предлагает незаконный доступ к спортивным мероприятиям, включая английский футбол, Уимблдон и кубок шести Наций, на платформе BeoutQ.
Таким образом, продажа «Ньюкасла» откладывается на неопределенный срок, а в будущем может быть и отменена руководством АПЛ.
там это бывает смешно ...
там это бывает смешно ...