Сделка по покупке «Ньюкасла» саудовцами под угрозой срыва

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сегодня, 08:09

По информации The Guardian, сделка по покупке «Ньюкасла» саудовскими бизнесменами находится под угрозой срыва.

Источник сообщает, что после договоренности между нынешним владельцем клуба Майком Эшли и представителями Саудовской Аравии, документы были отправлены юристам АПЛ .

В свою очередь юристы Премьер-Лиги рассматривают информацию, которая, как говорят, устанавливает прочную связь между саудовским правительством и доморощенным пиратским телевидением и потоковым сервисом, который предлагает незаконный доступ к спортивным мероприятиям, включая английский футбол, Уимблдон и кубок шести Наций, на платформе BeoutQ.