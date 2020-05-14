Владельцы «Ман Сити» могут приобрести клуб РПЛ

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14 мая 2020, 09:37

Владельцы «Манчестер Сити» (компания City Football Group) планируют приобрести новый футбольный клуб.

Арабский шейх Мансур, который владеет этим холдингом, заинтересовался российским футбольным рынком после ЧМ -18. Сообщается, что компания уже провела предварительные переговоры с одним из клубов РПЛ .

Стоит напомнить, что недавно CFG приобрела уже девятый футбольный клуб.