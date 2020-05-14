Владельцы «Ман Сити» могут приобрести клуб РПЛ

Владельцы «Манчестер Сити» (компания City Football Group) планируют приобрести новый футбольный клуб.
Арабский шейх Мансур, который владеет этим холдингом, заинтересовался российским футбольным рынком после ЧМ-18. Сообщается, что компания уже провела предварительные переговоры с одним из клубов РПЛ.
Стоит напомнить, что недавно CFG приобрела уже девятый футбольный клуб.
Ну, а пока ничего неизвестно, темно, как баррель нефти)).
Мечтайте!)
Ну, а пока ничего неизвестно, темно, как баррель нефти)).
Мечтайте!)