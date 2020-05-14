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Владельцы «Ман Сити» могут приобрести клуб РПЛ

14 мая 2020, 09:37

Владельцы «Манчестер Сити» (компания City Football Group) планируют приобрести новый футбольный клуб.

Арабский шейх Мансур, который владеет этим холдингом, заинтересовался российским футбольным рынком после ЧМ-18. Сообщается, что компания уже провела предварительные переговоры с одним из клубов РПЛ.

Стоит напомнить, что недавно CFG приобрела уже девятый футбольный клуб.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:38
Опять Гинер лохов разводит ?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 07:14
Они ещё не сошли с ума
romanDonskoy
romanDonskoy
вчера в 00:35
Купите ФАКЕЕЕЕЕЕЛ
kts
kts
14 мая в 21:26
КамАЗ
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ старина (раскрыть)
14 мая в 19:00
они обязательно не послушают агрессивного диота, который не может понять значения функция "Любимая команда"(у самого 3 команды в любимых, лол) и несущего откровенную херь про какую-то фотку и какой-то страха, наверное недавно говорить научился.
Van Vanovich
Van Vanovich
14 мая в 17:49
потом устроят чемпионат своих комнат
EAGinLE
EAGinLE
14 мая в 17:27
Это только слухи .
Wolf77785
Wolf77785
14 мая в 17:03
Зенит и так вроде норм, Галицкий не отдаст, Возможно это будет какой-нибудь Ростов! мос проекты, вряд ли интересны! Прибыли там не будет!
Александр Новиков 1
Александр Новиков 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 мая в 16:52
Маловероятно, что это Арнольдыч. Он же в больнице попал недавно, а это значит, что переговоры будет вести явно не он. К тому же он за Спартак болеет, врядли продаст.
старина
старина ответ Иван Тасминский (раскрыть)
14 мая в 16:33
Они обязательно послушают мегаглора,болеющего сразу за несколько российских клубов и прячущегося от страха даже на фотке
Александр Мязин
Александр Мязин
14 мая в 16:25
Факел и только он))
RUSTY8
RUSTY8
14 мая в 15:19
РОТОР
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 14:45
У Федуна появилась надежда сбагрить свой клуб. Фанаты стока бабла за всю жизнь не накопят...
Санчо Панса
Санчо Панса
14 мая в 14:27
А вот это интрига! Интересно, что это за российский клуб) Очень надеюсь, что это не Спартак - середняк.
VAN ARM
VAN ARM ответ Q-J-G (раскрыть)
14 мая в 13:58
просто деньги девать некуда))
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 13:57
будет весело))) пусть берут штук пять бюджету легче будет)))
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ stanichnik (раскрыть)
14 мая в 13:42
Анжи уже однажды купили, Это-о, Кокорин, Роберто Карлос, хорошее было время.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
14 мая в 13:41
Спартак пусть берут, с Шейхами он точно ФНЛ покорит
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 мая в 13:01
Просто так благодетель брать не будет, тем более клуб РПЛ, а, если будет, то все рано тут интерес. Это будет клуб известный. Это клуб будет с ареной, имеющий большую армию болельщиков. Ну и возможно без политики здесь не обойдется, экономической т.е клуб будет связан, как сказал ЧИП, с углеводородами.
Ну, а пока ничего неизвестно, темно, как баррель нефти)).
Мечтайте!)
старина
старина
14 мая в 12:52
Ахмат или анжи
спартак 1987
спартак 1987
14 мая в 12:43
было бы не плохо, если шейхи купят за копейки условно ростов, у которого есть красавец стадион, вся инфраструктура, состав борется за лигу чемпионов...хотется чтобы арабы приобрели крылья советов или ротор, для нас появится ещё одна команда с чемпионскими амбициями, для хозяев сити будет где обкатывать не попадающих в состав футболистов ман сити ( лимит у нас убогий правда, лучше 10 + 15)
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
14 мая в 12:38
У зенита наши ШЕЙХИ,а толку НЕТ!
Чемпионство купленное,в ЛЧ - ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО!
И Бенфика с Лейпцигами приветы передает))!!!
Red blu
Red blu
14 мая в 12:34
Огласите уже кому так повезет.
Против_всех
Против_всех
14 мая в 12:22
У нас зенит давно жирует, с руки антинародного шейха
oFANATo
oFANATo ответ Литейный 4 (раскрыть)
14 мая в 12:11
Конечно продаст.
В планах ВЭБ это рассчитано на три года.
Найдут нам богатеньких, в противовес империи зла
А прикинь если ЦСКА без финансов выиграл 21 трофей, то что будет когда ВЭБ найдет богатенького владельца нашему клубу.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
14 мая в 11:55
Этим клубом будет Динамо
oFANATo
oFANATo ответ Авангардист (раскрыть)
14 мая в 11:02
Шейхи задумали месть?
Купят у Миллера его игрушку, а потом его разорят и опустят в ФНЛ.
Авангардист
Авангардист
14 мая в 10:56
Шейхи сейчас не в лучшем положении. Им нужен клуб, который уже приносит прибыль. А таких у нас только Зенит.
112910415
112910415
14 мая в 10:56
" Неужели это счастье пройдёт мимо нас ?!" - волнуются болельщики большинства клубов РПЛ !
Miwka
Miwka ответ Литейный 4 (раскрыть)
14 мая в 10:52
Шейхам кони без надобности. На них никто не ходит.
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