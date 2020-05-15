ГлавнаяНовости

Месси прокомментировал слухи об интересе «Барсы» к Лаутаро

сегодня, 05:13

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал слухи о возможном переходе в каталонский клуб нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Не знаю наверняка, велись ли какие-либо переговоры по Лаутаро. Я не имею понятия.

Кажется, я уже говорил, что Лаутаро – впечатляющий форвард, особенно потому что он, как мне кажется, обладает очень многими качествами. Он силён, хорошо обводит, умеет забивать, знает, как укрывать мяч от соперника... Но давайте подождём, что будет дальше с ним и другими игроками, с которыми связывают «Барселону».

Недавно сообщалось о том, что «Барселона» и Мартинес якобы достигли устного соглашения.

Все новости
Левандовски включил Вернера в свой топ-5 центрфорвардов мира
Сегодня, 07:55 Комментарии3
Дини о возобновлении АПЛ: «Не собираюсь подвергать свою семью риску»
Сегодня, 07:46 Комментарии4
Месси о трансферах: «Мы должны быть уверены, что улучшим то, что имеем»
Сегодня, 07:31 Комментарии2
Левандовски посоветовал Холанду задержаться в Бундеслиге
Сегодня, 07:16 Комментарии3
Месси: «Мы не победим в ЛЧ, если будем играть так, как играли»
Сегодня, 06:33 Комментарии9
Маттеус: «Прямо сейчас Холанду не стоит переходить в „Реал“»
Сегодня, 05:35 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Живодёр
Живодёр
сегодня в 06:42
ничего не меняется, в барсе по прежднему все решает месси
Пьер - Луиджи Коллина
Пьер - Луиджи Коллина
сегодня в 06:30, ред.
гном пока только определяется с трансферами, ахаха), подпишет мердоса, а виноватым для адептов снова окажется Бартомеу, ахаха)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:08
Месси дал добро.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:02
Посмотрим что по чем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:30
Короче вью ниочём...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:27
То есть гном против.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:15
Тут не чего комментировать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100