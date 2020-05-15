Месси прокомментировал слухи об интересе «Барсы» к Лаутаро

Капитан «Барселоны» прокомментировал слухи о возможном переходе в каталонский клуб нападающего «Интера» .

Не знаю наверняка, велись ли какие-либо переговоры по Лаутаро. Я не имею понятия.

Кажется, я уже говорил, что Лаутаро – впечатляющий форвард, особенно потому что он, как мне кажется, обладает очень многими качествами. Он силён, хорошо обводит, умеет забивать, знает, как укрывать мяч от соперника... Но давайте подождём, что будет дальше с ним и другими игроками, с которыми связывают «Барселону».