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Деулофеу: «Трудно, когда все думают, что ты станешь следующим Месси»

14 мая 2020, 17:54

Нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу, являющийся воспитанником «Барселоны», рассказал о своем периоде игры за каталонский клуб.

Деулофеу сыграл лишь несколько матчей в составе «сине-гранатовых» в сезонах 2011/2012 и 2012/2013, а после возвращался в «Барселону» в сезоне 2017/2018, сыграв 10 матчей и отправившись в аренду в «Уотфорд», который и выкупил права на футболиста.

Когда ты молод и выступаешь за «Барселону», за тобой очень пристально наблюдают. Все думают, что ты станешь следующим Иньестой или следующим Месси. Они думают, что ты станешь звездой футбола.

Это трудно, потому что молодые игроки должны работать без давления. Некоторые люди слишком много говорят. Они ставят перед вами цель, которую очень трудно достичь.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 21:21
ну хоть рядом постоял)))
112910415
112910415
14 мая в 20:25
это невыносимое давление
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
14 мая в 19:40
Безусловно, такое давление мешает.
shlomo
shlomo
14 мая в 18:25
Каждый клуб хочет воспитать игроков похожих на Месси....и правильно, что присматриваются
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
14 мая в 18:25
Вот Роналду был просто бегун как антилопа но перепрыгнул всех у кого большой талант чем он сам,кроме Месси,потому что загасил лень свой, а талантливыйРоналдиньо тупо поддался лени,бабам,выпивке,ресторанам,получил подср -к от Пепа а даже дошел до того,не знал,что не гражданин Перу.
Artuom
Artuom
14 мая в 18:11
Глупость!
Если ты талант и работаешь над собой, стремишься быть одним из лучших(не только на словах) - ты станешь топом. не важно есть давление или нет. А если посредственность и не прилагаешь особо усилий - сильный футболист не получится, даже в прекрасных условиях и без давления.

Поэтому не нужно кивать на давление и прочее. Если не смог - критикуй себя, а не ищи оправдания.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
14 мая в 17:59, ред.
Кркича тоже называли новым Месси, он в итоге стал средним игроком, как и Деулофеу. Новый Роналду Фелиш тоже пока не блещет.
Legend 6
Legend 6 ответ Q-J-G (раскрыть)
14 мая в 17:57
Он говорит как есть.
Его называли новым Месси.
Q-J-G
Q-J-G
14 мая в 17:56
Трудно, что ты так думаешь, когда другие так не думают)
nqj8rj92x9fa
nqj8rj92x9fa
14 мая в 17:55
Что-то подзагнул паря
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