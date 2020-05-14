Деулофеу: «Трудно, когда все думают, что ты станешь следующим Месси»

Нападающий «Уотфорда» , являющийся воспитанником «Барселоны», рассказал о своем периоде игры за каталонский клуб.

Деулофеу сыграл лишь несколько матчей в составе «сине-гранатовых» в сезонах 2011/2012 и 2012/2013, а после возвращался в «Барселону» в сезоне 2017/2018, сыграв 10 матчей и отправившись в аренду в «Уотфорд», который и выкупил права на футболиста.

Когда ты молод и выступаешь за «Барселону», за тобой очень пристально наблюдают. Все думают, что ты станешь следующим Иньестой или следующим Месси. Они думают, что ты станешь звездой футбола.

Это трудно, потому что молодые игроки должны работать без давления. Некоторые люди слишком много говорят. Они ставят перед вами цель, которую очень трудно достичь.