Чеферин: «Решение досрочно завершить Лигу 1 было преждевременным»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал досрочное завершение футбольного сезона во Франции.

Для нас важно знать, кто стал чемпионом, кто второй, третий и четвёртый. Лично я считаю, что сезон был завершён слишком рано. Ситуация может улучшиться, и все смогут вернуться к игре, за исключением отдельных чемпионатов. Однако, если таково решение правительства, что могут сделать клубы? Или лига? Они ничего не могут сделать. Но для меня это решение было преждевременным.

В Лиге чемпионов выступают два французских клуба, и теперь они сыграют только в августе. Не знаю, хорошо ли это для них, не играть столько времени, а потом проводить важные матчи. Но это не моё решение, мы его уважаем, и, конечно, клубы также должны уважать решение правительства.