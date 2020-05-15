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Чеферин: «Решение досрочно завершить Лигу 1 было преждевременным»

сегодня, 01:59

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал досрочное завершение футбольного сезона во Франции.

Для нас важно знать, кто стал чемпионом, кто второй, третий и четвёртый. Лично я считаю, что сезон был завершён слишком рано. Ситуация может улучшиться, и все смогут вернуться к игре, за исключением отдельных чемпионатов. Однако, если таково решение правительства, что могут сделать клубы? Или лига? Они ничего не могут сделать. Но для меня это решение было преждевременным.

В Лиге чемпионов выступают два французских клуба, и теперь они сыграют только в августе. Не знаю, хорошо ли это для них, не играть столько времени, а потом проводить важные матчи. Но это не моё решение, мы его уважаем, и, конечно, клубы также должны уважать решение правительства.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 05:46
Да этот УЕФА повёл себя как флюгер, пять раз поменяв своё решение. Не играют чемпионат- нефиг делать и в Европе...
ОПС
ОПС
сегодня в 05:12
Поспешили французы.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:52
Против правительства не попрешь.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 03:15
Конечно же, жабоеды поспешили.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:02
А кто же от Франции в следующих ЕК играть будет и будет ли вообще??? УЕФА вроде обещало исключить команды из незаконченных чемпионатов???
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 02:00
время расставит всё на свои места
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:59
Явно поторопились!!!
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