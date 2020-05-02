Триппьер может получить 4 месяца дисквалификации за ставки

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сегодня, 00:42

Защитнику мадридского «Атлетико» грозит четырехмесячная дисквалификация за нарушение правил ставок.

Английская футбольная ассоциация выдвинула футболисту обвинения в том, что он сделал ставку на свой переход из «Тоттенхэма» в «Атлетико» летом прошлого года. Если эта информация будет подтверждена, Триппьер может получить до четырех месяцев дисквалификации, которая будет распространена и на выступления футболиста в Ла Лиге.

29-летний защитник отрицает свою причастность к ставкам и заявляет о готовности сотрудничать со следствием.

Ранее другой английский футболист Дэниел Старридж был отстранен от футбола до июня 2020 года из-за ставок.