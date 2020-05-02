Триппьер может получить 4 месяца дисквалификации за ставки

Защитнику мадридского «Атлетико» Кирану Триппьеру грозит четырехмесячная дисквалификация за нарушение правил ставок.
Английская футбольная ассоциация выдвинула футболисту обвинения в том, что он сделал ставку на свой переход из «Тоттенхэма» в «Атлетико» летом прошлого года. Если эта информация будет подтверждена, Триппьер может получить до четырех месяцев дисквалификации, которая будет распространена и на выступления футболиста в Ла Лиге.
29-летний защитник отрицает свою причастность к ставкам и заявляет о готовности сотрудничать со следствием.
Ранее другой английский футболист Дэниел Старридж был отстранен от футбола до июня 2020 года из-за ставок.
Неужели бабла мало?
Неужели бабла мало?