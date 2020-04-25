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Тебас: «Клубы и футболисты, которые откажутся играть, будут наказаны»

сегодня, 07:50

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что в случае возобновления чемпионата Испании в период пандемии коронавируса клубам и их игрокам будут грозить санкции за отказ выходить на поле.

Когда нам разрешат играть, к команде, которая откажется выходить на поле, будут относиться так же, как сейчас (Прим. — засчитывать техническое поражение).

В случае отказа отдельных футболистов санкции будут применены и к ним.

Если нам дают зелёный свет на возобновление соревнования, отказы не принимаются.

Тебас также сообщил о вероятности того, что матчи чемпионата Испании будут проходить при пустых трибунах до декабря этого года.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:11
Мне кажется все ждут возобновления сезона и врядли кто откажется.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:32
Смотря, какое наказание
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 08:30
Это уже перегиб.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:22
Надо делать чтобы не отказывались.
beefs
beefs
сегодня в 08:17
Круто но справедливо
VIPded
VIPded
сегодня в 08:14
Сурово, но справедливо. Все в одних условиях...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 08:10
Правильно
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:07
Жестко.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:56
до этого думаю не дойдёт!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:52
Посмотрим чья позиция победит.
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