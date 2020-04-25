Тебас: «Клубы и футболисты, которые откажутся играть, будут наказаны»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что в случае возобновления чемпионата Испании в период пандемии коронавируса клубам и их игрокам будут грозить санкции за отказ выходить на поле.

Когда нам разрешат играть, к команде, которая откажется выходить на поле, будут относиться так же, как сейчас (Прим. — засчитывать техническое поражение).

В случае отказа отдельных футболистов санкции будут применены и к ним.

Если нам дают зелёный свет на возобновление соревнования, отказы не принимаются.