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«Крылья Советов» оштрафуют Фролова за критику правительства РФ

вчера, 17:37

Пресс-служба «Крыльев Советов» в официальном твиттере прокомментировала высказывания вратаря команды Евгения Фролова, подвергшего критике правительство Российской Федерации.

Сегодня в СМИ появились выдержки из интервью голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова, которое он дал футбольному обозревателю Сергею Егорову. Футбольный клуб «Крылья Советов» понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Руководство и тренерский штаб «Крыльев» не разделяет мнение Евгения Фролова. Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России. Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам. Все болельщики по достоинству оценили преимущества «Самара Арены», появление которой было бы невозможно без поддержки высшего руководства не только нашего региона, но и страны. В нынешнее тяжёлое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России.

В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист будет оштрафован клубом согласно положению о дисциплинарных взысканиях.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:53
Штрафовать это любимое занятие путинской власти ...
Может этим ворам пойти на лесоповале поработать ?
beefs
beefs ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
вчера в 23:37
а куда? Где его примут?
mars6791
mars6791
вчера в 22:26
Руководство "Крыльев Советов" - меняйте название клуба, не позорьтесь, например на "Путинские холуи". Клуб с таким советским историческим названием, напоминавшем об существование когда-то другой страны, так холуйски лизнуть, тьфу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:22
Надо арену в Самаре назвать "Стадион им.Свободы Слова"....))))
mars6791
mars6791 ответ Thom52 (раскрыть)
вчера в 22:16
Если этот пункт есть , то вопросов ещё больше.
Thom52
Thom52
вчера в 22:05
Если в контракте действительно есть такой пункт, тогда какие могут быть вопросы.
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 21:52
Стыдно за расию!
Palex
Palex
вчера в 21:29
Что это за руководство такое, лизоблюдское?
Palex
Palex ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 21:28
Беспочвенными?
свинина
свинина ответ свинина (раскрыть)
вчера в 21:08
Да вот читаю новости на футбольном ресурсе. Никогда такого не было и вдруг на тебе!!!
4RT
4RT
вчера в 20:57
Теперь высшею лигу не расширят,а сократят до 14 команд
Caniggia
Caniggia ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
вчера в 20:44
Думаю, его и так уйдут, едросовские лизуны из Крыльев, обвинив его и опозорив, якобы, как злостного нарушителя спортивного режима и разлагателя внутреннего микроклимата в команде.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 20:43
Конечно,плешивого нельзя критиковать,а-та-та!
Альфамен
Альфамен ответ свинина (раскрыть)
вчера в 20:35
Вы то куда???Внимание что-ли Вам не хватает?
Альфамен
Альфамен ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 20:34
    Faustello
    Faustello
    вчера в 20:27
    Расстрелять негодника!!!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 20:13
    Своими необдуманными, беспочвенными, высказываниями причинил вред имиджу клуба, за что и будет оштрафован.Все верно
    Блоссия
    Блоссия
    вчера в 20:13
    Он своим выступлением поднял престиж клуба, но вы оказались недостойными этой чести.
    свинина
    свинина
    вчера в 20:07
    Зато Крым ваш!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Valeleo (раскрыть)
    вчера в 20:04
    Это уже другая история. Отмазали бы Кокорина и Ко, стояли бы в одной системе. Ему бы свалить после окончания контракта, куда-нибудь, но думаю останется. Грошь цена его словам, что не оденет футболку президента, так одни понты.
    andreika20133
    andreika20133 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 20:03
    В лесу спрячут. Возможно даже съедят.
    Rheinfall
    Rheinfall
    вчера в 19:44
    расстреляйте сразу парня , халуи проклятые. Всё верно он сказал!
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
    вчера в 19:39
    По делу все сказал!) Это его гражданская позиция.) При чем тут клуб?
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке ответ Robinson (раскрыть)
    вчера в 19:35
    Свобода слова?) Не, не слышали!
    Valeleo
    Valeleo ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 19:34
    Между прочим, Кокорин систему стулом отделал и за это пострадал.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 19:27
    Руки прочь от Фролова, а Крылья в топку
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 19:25
    "Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам." Ну такое, не проводись у нас ЧМ, то я дико сомневаюсь, что появился бы новый стадион. Реакция клуба понятна и предсказуема. А то, что бедняжку Фролова сейчас условно репрессируют полная ерунда. Условно тот же Навальный критикует покруче власть и ничего, живет себе спокойно и в ус не дует, а тут прямо несчастный Фролов станет жертвой режима. Оштрафуют, пусть нанимает адвокатов и доказывает что клуб неправ в суде. Да только не удивлюсь, что скоро увидим интервью, в котором Фролов начнет давать заднюю, и рассказывать, что его неправильно поняли.. ИМХО.
    Александр Ерёменко
    Александр Ерёменко
    вчера в 19:11
    После такого надо уходить из Крыльев
    Robinson
    Robinson
    вчера в 19:02
    А как же свобода слова?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 18:50
    Спрячут теперь парня...Это же не доверенное лицо, который не вылазил с рейтингов лучших и много ещё чего. Система в полной красе. Да Кокорин?).
    А, этому по барабану! Говорит одно, делает другое. Приспособленцы).
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