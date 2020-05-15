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Медведев — о возобновлении сезона: «Это очень мудрое решение»

сегодня, 14:50

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение исполкома РФС возобновить сезон РПЛ 21 июня:

Это очень важное решение. В ходе обсуждения были разные мнения. РФС и члены исполкома проявили мудрость и дальновидность для того, чтобы сохранить целостность спортивных состязаний в футболе. И победитель чемпионата, и обладатель Кубка определятся на поле. 

Решение исполкома принято единогласно. Раньше на совещаниях клубов РПЛ были те, кто не хотел доигрывать. В основном это те клубы, которым ничего не светит с точки зрения турнирного положения. 

Болельщики за это время соскучились по футболу. Надеюсь, что телевидение надлежащим образом будем освещать российский футбол. Скоро возобновится немецкий футбол, который, конечно, очень хороший. Но сердце болельщика бьётся сильнее, глядя на игру наших команд.

Ранее свое мнение на тему возобновления сезона высказал гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 17:14
Зениту чемпионат и кубок.
Краснодару, Ростову - ЛЧ
спартаку и ахмату - ФНЛ
коням - середина таблицы и вскрытая почтовая посылка вместо еврокубков.
ziborock
ziborock ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 15:15
Попахивает высказыванием Грозовского о Зените! Кому как ни ему "окончать" в пердив?!)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:01
Теперь главное соблюдать спортивный принцип, без помощи Вилковых.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:01
узнаем скоро))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:52
Возобновим чемпионат и дружно под фанфары проводим свиней по окончании в Пердив. Гыгыгы
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:52, ред.
Конечно мудрое, стране не нужен чемпион объявленный в кабинете.
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